"Чорний день": соцмережі Ізраїлю після атаки ХАМАСу

Сум'яття, шок, лють, розпач, заклики по допомогу та цілий потік пропозицій надання помочі - публікації ізраїльтян у соцмережах відображали всю трагічну палітру подій суботи, 7 жовтня. Огляд DW.

Вже з перших хвилин вторгнення бойовиків ХАМАСу в міста та селища півдня Ізраїлю активність користувачів соціальних мереж виявилася нетипово високою як для вихідного суботнього дня, який до того ж припав на релігійне свято Сімхат Тора. На свята в Ізраїлі зазвичай панує штиль. Але не цього дня.

Зранку в соцмережах почали множитися публікації з питанням "Що відбувається?", які часто супроводжувалися короткими відеокліпами хаосу, що панував на вулицях. Багато жителів якраз прокидалися від шуму та стрілянини за вікном, з видами трупів та озброєних бойовиків ХАМАСу, які розгулювали біля булочної чи аптеки по сусідству.

Розгубленість і збентеження перших хвилин

Жителі півдня Ізраїлю з початку 2000-х років живуть під ракетними обстрілами з Сектору Гази, їм не звикати до повітряних сирен, раптових армійських операцій та багатьох інших "інцидентів у галузі безпеки" або просто "ситуацій", як це називають у пресі суворою канцелярською мовою.

Та цього разу масштабність "ситуації" скоро стала очевидною, принаймні за кількістю закликів по невідкладну допомогу. Так, мешканець округу Шарон Йоні розповів в ефірі 12-го каналу, що впізнав у короткому кліпі, який потрапив до соцмереж, свою дружину та двох дочок, які опинилися в полоні ісламістів. "Телефон дружини запеленгований у Хан-Юнісі в Секторі Гази. Потрібно, щоб органи безпеки підтвердили мені ці дані, перевірили будинок", - благав він у телеефірі.

Жителі Ашкелона біля місця ранкового ракетного удару з Сектора Гази Фото: Amir Cohen/REUTERS

Але ресурсів відреагувати на всі подібні виклики явно бракувало: у понад 14 населених пунктах довгі години тривали запеклі бої з бойовиками. Багато громадян у соцмережах скаржилися, що не можуть додзвонитися до поліції та екстрених служб, а тому зверталися по допомогу безпосередньо через соцмережі.

"Моя сім'я перебуває в Кфар-Газі. Сидять у захищеній кімнаті з 6-ї ранку з 5-місячною дитиною. Будь ласка, якщо можна, надішліть їм допомогу!", - просила в Facebook Ефрат Ар-Паз Йогев .

Уже невдовзі почала зростати кількість постів з контактами близьких зниклих безвісти і полонених, серед яких виявилося чимало молоді, заскоченої терористами зненацька прямо під час фестивалю техно-музики, що проходив у цьому районі. До багатьох населених пунктів, що зазнали вторгнення, допомога надійшла лише через вісім і більше годин.

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Офіційні ЗМІ працюють за умов військової цензури

У середині дня спікер Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) бригадний генерал Даніель Хагарі на пресконференції в Тель-Авіві закликав громадян не вірити численним фейкам, що ширяться в потоках соцмереж і довіряти лише офіційним джерелам.

Проте саме з каналів новин соцмереж багато ізраїльтян паралельно черпали інформацію за умов традиційної для Ізраїлю військової цензури. Кадри захопленої техніки, підпалів і знущань над полоненими шокували багатьох. Журналістам центральних ЗМІ доводилося ретельно відбирати те, що потрапляло на екран.

Оглядач з питань безпеки 13-го телеканалу Алон Бен-Давид у зв'язку з цим відверто визнав, що, стежачи за міжнародними мовниками, ізраїльтяни могли побачити ширшу картину того, що відбувається, ніж в ефірі власних національних ЗМІ.

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На тлі розколу в суспільстві

На цей час вже сотні користувачів у соцмережах запитували "Хто заснув на посту?" і який з ланцюжків невдалих рішень призвів тепер до очевидного провалу в роботі органів безпеки й спецслужб, що дозволило ХАМАСу з ефектом раптовості прорвати кордон, захопити низку населених пунктів, армійських та поліцейських відділків, влаштувавши криваву бійню з сотнями загиблих.

Після влучання ракети з Сектора Гази в будинок у Тель-Авіві Фото: Itai Ron/REUTERS

Чимала частина дискусій у соцмережах, радіо- та телеефірі була звернена і всередину: за останній рік на тлі оголошеної урядом Біньяміна Нетаньяху юридичної реформи ідеологічний та соціальний розкол в ізраїльському суспільстві на лібералів і націонал-консерваторів, світських і релігійних, лівих і правих помітно посилився. Протягом багатьох місяців сотні тисяч ізраїльтян виходили на антиурядові демонстрації, доходило і до зіткнень.

Останніми днями напруження між релігійними та світськими загострилося через суперечки щодо проведення гендерно-роздільної молитви в Тель-Авіві - місті, відомому своїм ліберальним стилем життя. У суботу Тель-Авів разом з десятками інших міст також зазнав ракетних обстрілів з Гази.

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"Де армія? Де поліція"?

Багато військових оглядачів попереджали, що внутрішні чвари, сприйняті як послаблення держави, можуть спокусити зовнішніх супротивників скористатися моментом. Утім такого масштабу, схоже, мало хто очікував.

Інформпортал Ynet повідомляє , що всі оперативні оцінки ізраїльської розвідки останніх тижнів зводилися до того, що ХАМАС не зацікавлений у нападі та війні.

"Це величезний провал, яких раніше ніколи не бувало - навіть під час війни Судного дня, - пише у Facebook блогерка та журналістка Анат Сарагусті . - Операція ХАМАСу такого масштабу - і тут нічого не знали? Де армія? Де поліція? Де служба тилу? Як може бути так, що нічого - нічого - не функціонує?", - запитувала вона.

Біньямін Нетаньяху звертається до нації Фото: AFP

Паралелі з війною Судного дня, яка заскочила Ізраїль зненацька восени 1973 року, ставши національною травмою, часто проводили й інші користувачі. "Сьогодні вони влаштували нам Перл-Гарбор (напад Японії на військову базу США в 1942 році. - Ред.) і війну Судного дня. Подія ще не отримала чисельного виміру. Але якщо ми не проявимо впертість, не вирішимо, що цього разу не буде Худни (тимчасового перемир'я. - Ред.), послаблень, спокою, то можемо просто згортати вудки", - пише користувач Кфір Вайнгауз .

"Те, що сталося сьогодні, безпрецедентно в Ізраїлі - і я подбаю про те, щоб це не повторилося знову", - заявив на вечірній пресконференції прем'єр-міністр Нетаньяху, вже після виступу президента США Джо Байдена, який висловив повну підтримку Ізраїлю.

Армійський автомобіль з ізраїльськими військовими в Сдероті їде в напрямку Сектора Гази Фото: Tsafrir Abayov/AP/picture alliance

Багато користувачів, втім, не погодилися зі словами прем'єра, нагадавши, що проникнення терористів із захопленням заручників вже траплялися в Ізраїлі, у тому числі, 1974 року в Кір'ят-Шмоні на ліванському кордоні та 1979 року в Нагарії.

Набагато більше громадян цікавила друга частина заяви Нетаньяху - як запобігти подібному, і який алгоритм негайних подальших дій у розпочатій військовій операції "Залізні мечі"?

Десятки ізраїльтян надвечір публікували в соцмережах кадри стягування військової техніки на кордон із сектором. Інші пропонували безкоштовне підвезення резервістам і допомогу мешканцям півдня країни.

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"Чорний день"

З полегшенням багатьма були сприйняті повідомлення про те, що ізраїльські сили до заходу сонця увійшли до всіх захоплених населених пунктів, а також указ щодо відімкнення подачі електроенергії до Гази.

"Так, як було, більше не буде. І так - це колективне покарання. Вони там у Газі повинні трястися від страху", - написала Ірина Шульман із Нетанії .

Традиційно для соцмереж не обійшлося і без дискусій на низькому рівні, конспірології, спроб з'ясувати роль "закулісних" гравців і навіть теорій на тему подарунка до дня народження російського президента Володимира Путіна, а також і безлічі нецензурних публікацій та постів із закликами до радикальної відповіді.

Одразу кілька відомих персон, зокрема й відомий репер Хацель ("Тінь"), близький до правого табору, порівняв напад ХАМАСу з Перл-Гарбором, закликавши уряд завдати по Газі удару ядерною зброєю, якщо ХАМАС відмовиться звільняти полонених. Їхня точна кількість досі невідома, в ХАМАСі у ніч проти неділі заявили, що полонених "більше, ніж про це повідомляють" офіційні особи Ізраїлю.

Тим часом інші дописувачі, серед яких Ітай Кохаві , вважають, що в підсумку Ізраїль має прагнути до дипломатичного рішення та досягнення мирної угоди. Щоправда, з тим застереженням, що можливим це стане після зміни режиму ХАМАСу. Угруповання захопило владу в Газі в 2007 році. Воно внесене до списків терористичних організацій ЄС і США. Водночас ХАМАС підтримує тісні контакти з Росією та Іраном.

7 жовтня, як вказували у багатьох постах, стало "чорним днем" і одночасно - поворотним моментом, порівняним за своєю магнітудою з ключовими подіями в історії народу Ізраїлю і навіть світової історії. "Неможливо усвідомити масштаби цієї катастрофи (…) А ми тільки на початку війни", - коментує Даніель Даян .

Серед основних побоювань громадян - те, що ситуація вийде з-під контролю, особливо у разі ескалації на інших напрямках, зокрема на північному кордоні, де за розвитком подій уважно стежить "Хезболла", а також в арабському секторі самого Ізраїлю, де наразі панує спокій.

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