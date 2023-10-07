Україна та ЄС засудили напад ХАМАСу на Ізраїль

Україна рішуче засуджує терористичні напади на Ізраїль, заявили в МЗС. Схожі заяви випустили ЄС, низка його країн-членів, зокрема Німеччина, та Великобританія.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засудило в суботу, 7 жовтня, напади бойовиків палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль.

"Україна рішуче засуджує терористичні напади на Ізраїль, що тривають, включаючи ракетні обстріли цивільного населення в Єрусалимі та Тель-Авіві. Ми висловлюємо нашу підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе і свій народ", - йдеться у повідомленні в соціальній мережі X.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив про створення оперативного штабу для допомоги українцям в Ізраїлі. За його інформацією, громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій. "Українське посольство на постійному контакті з ізраїльською владою, основними лікарнями. Дипломати тримають ситуацію під контролем", - запевнив Ніколенко. Він порадив українцям в Ізраїлі утриматися від відвідування центральних і південних районів країни, користуватися бомбосховищами та зберігати пильність.

Реакція Заходу

Напади ХАМАС на Ізраїль засудили в Європейському Союзі. "Ми з болем стежимо за новинами, що надходять з Ізраїлю. Ми однозначно засуджуємо напади ХАМАСу. Це жахливе насильство має негайно припинитися. Тероризм і насильство нічого не вирішують. ЄС висловлює свою солідарність з Ізраїлем у ці важкі моменти", - заявив верховник представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

З окремими заявами виступили представники країн-членів Євросоюзу. Зокрема, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) написала: "Я рішуче засуджую терористичні напади на Ізраїль з боку Гази. Насильство і ракети, спрямовані проти невинних цивільних осіб, повинні припинитися негайно. Ми повністю солідарні з Ізраїлем і його правом, згідно з міжнародним правом, захищатися від терору".

Засудила атаки й Великобританія. "Велика Британія однозначно засуджує жахливі напади ХАМАС на ізраїльське цивільне населення. Великобританія завжди підтримуватиме право Ізраїлю на самозахист", - написав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Ізраїль мобілізує резервістів

Вранці в суботу бойовики ХАМАСу подолали прикордонний паркан у кількох місцях і проникли в ізраїльські поселення.

Напад супроводжувався масованим ракетним обстрілом території Ізраїлю з Сектора Гази. У воєнізованому крилі ХАМАС, Ezzedine al-Qassam Brigades, заявили, що у перші 20 хвилин після початку нападу по Ізраїлю було випущено п'ять тисяч ракет. За даними ізраїльської армії, по країні били 2,5 тисячі ракет.

За інформацією ізраїльського телеканалу N12 News, загинули щонайменше 22 жителі Ізраїлю.

Ізраїль після початку атаки оголосив мобілізацію своїх резервістів. Речник армії заявив, що призову підлягають "тисячі резервістів".

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