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КонфліктиІзраїль

Нетаньяху: ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю

Максим Сидоржевський | Віолетта Чайковська
7 жовтня 2023 р.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив ізраїльтянам, що "ми - у стані війни". Міністр оборони Йоав Ґалант запевнив, що Ізраїль переможе в ній.

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Військові Ізраїлю під час атаки з боку бойовиків ХАМАС
Військові Ізраїлю під час атаки з боку бойовиків ХАМАСФото: Ammar Awad/REUTERS

Прем'єр-міністр Ізраїлю записав у суботу, 7 жовтня, відеозвернення до громадян, у якому заявив, що "ми перебуваємо у стані війни". Перед цим аналогічну заяву зробив міністр оборони країни Йоав Ґалант.

Ґалант заявив, що бойовики палестинської ісламістської організації ХАМАС розпочали війну проти країни і пообіцяв, що Ізраїль у ній переможе.

Після ранкового засідання кабінету безпеки в Тель-Авіві він попередив, що ХАМАС "припустився серйозної помилки", обстрілявши південні та центральні райони Ізраїлю під час несподіваної ранкової атаки. "Держава Ізраїль переможе у цій війні", - запевнив він.

За його словами, ізраїльські солдати воюють "у всіх місцях, де були здійснені вторгнення" бойовиків ХАМАСу. Ґалант також закликав громадян виконувати розпорядження влади.

Вранці в суботу бойовики ХАМАСу подолали прикордонний паркан у кількох місцях і проникли в ізраїльські поселення. Напад супроводжувався масованим ракетним обстрілом території Ізраїлю з Сектора Гази. У воєнізованому крилі ХАМАС, Ezzedine al-Qassam Brigades, заявили, що у перші 20 хвилин після початку нападу по Ізраїлю було випущено п'ять тисяч ракет. Агенція AFP із посиланням на очевидців повідомляє про сотні ракет, випущених із Сектора Гази в бік Ізраїлю.

За первинними даними, внаслідок обстрілу одна мешканка Ізраїлю загинула, поранені щонайменше 15 людей, з них двоє - серйозно.

Ізраїль після початку атаки оголосив мобілізацію своїх резервістів. Агенція dpa з посиланням на очевидців повідомляє про удари, яких військово-повітряні сили Ізраїлю завдають по цілях у Секторі Гази, у відповідь на обстріли території Ізраїлю.

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Топтема

Військові Ізраїлю під час атаки з боку бойовиків ХАМАС

Нетаньяху: ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю

Конфлікти7 жовтня 2023 р.
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