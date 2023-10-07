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КонфліктиІзраїль

Із Сектора Гази випустили десятки ракет по Ізраїлю

Максим Сидоржевський | Сергій Куприков
7 жовтня 2023 р.

Обстрілу з боку Сектора Гази зазнали південь і центр Ізраїлю. Одна людина загинула, щонайменше 15 дістали поранення. ХАМАС заявив, що почав воєнну операцію проти Ізраїлю. Той оголосив мобілізацію резервістів.

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Із Сектора Гази масовано обстріляли Ізраїль ракетами
Із Сектора Гази масовано обстріляли Ізраїль ракетамиФото: Mahmud Hams/AFP via Getty Images

По Ізраїлю рано вранці в суботу, 7 жовтня, з боку Сектора Газивипустили десятки ракет. Під прицілом опинився південь і центр країни, включно з Тель-Авівом.

У низці міст оголошували повітряну тривогу та активували систему протиповітряної оборони. Повідомляють про руйнування житлових будинків.

За первинними даними, внаслідок обстрілу одна мешканка Ізраїлю загинула, поранені щонайменше 15 людей, з них двоє - серйозно.

ХАМАС заявив про початок воєнної операції

Командувач військовим крилом палестинської ісламістської організації ХАМАС Мохаммед Дейф заявив після обстрілу про початок воєнної операції проти Ізраїлю. За його словами, ХАМАС сповнений рішучості покласти край ізраїльським "злочинам".

У воєнізованому крилі, Ezzedine al-Qassam Brigades, заявили, що у перші 20 хвилин після початку нападу по Ізраїлю було випущено п'ять тисяч ракет. Агенція AFP із посиланням на очевидців повідомляє про сотні ракет, випущених із сектора Гази у бік Ізраїлю.

За інформацією пресслужби армії Ізраїлю, невизначена кількість терористів із вогнепальною зброєю проникла з Сектору Гази в прикордонні райони країни. Жителів просять залишатися у своїх будинках. 

Надзвичайний стан і мобілізація резервістів

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ХАМАС "заплатить дуже високу ціну" за свій напад.

Агенція dpa з посиланням на очевидців повідомляє про удари, яких військово-повітряні сили Ізраїлю завдають по цілях у Секторі Гази, у відповідь на обстріли території Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху найближчими годинами проведе оперативну нараду з керівництвом системи безпеки, повідомили в його канцелярії.

Міністерство оборони країни оголосило про мобілізацію резервістів і запровадження режиму надзвичайного стану в радіусі 80 кілометрів від Сектора Гази.

У суботу в Ізраїлі відзначають за єврейським календарем свято Симхат-Тора. Напередодні на період свята закрили прикордонні переходи на Західному березі річки Йордан і на кордоні з Газою.

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