Сектор Гази під замком: гуманітарна ситуація на межі катастрофи

Перед тим як завдавати ударів по цілях у Секторі Гази, ізраїльська армія намагається попереджати цивільних, аби ті мали час на евакуацію. Однак минулої п'ятниці, коли авіація бомбардувала "метро ХАМАСУ" - цілу мережу підземних тунелів у Секторі Гази, такої можливості, за словами речника ізраїльської армії, не було. Адже йдеться, як він пояснює, про "місто під містом" - значна частина тунелів була прокладена під густонаселеними житловими масивами.
Радикальний ісламістський рух ХАМАС, який внесено до списку терористичних організацій у ЄС і США, де-факто керує у Газі з 2007 року. ХАМАС свідомо ховається за цивільними об'єктами, ймовірно, щоби підняти ціну ізраїльських атак. Так само і понад 3150 ракет (станом на 17 травня. - Ред.) по ізраїльській території було запущено із густонаселених житлових районів, здебільшого на півночі Гази. Тож практично немає сумнівів у тому, що ХАМАС використовує цивільне населення як "живий щит", наражаючи людей на страждання.
Десятки тисяч переміщених осіб
Як і під час минулих раундів палестинсько-ізраїльського протистояння, високу ціну сплачує цивільне населення. Гуманітарна ситуація у Газі знову стрімко погіршується. За даними палестинської сторони, близько 40 тисяч мешканців били змушені залишити свої домівки. Однак, на відміну від багатьох інших регіонів світу, де біженці рятуються втечею від бойових дій, з Гази не дуже то й втечеш: контрольно-пропускні пункти можуть бути відкритими тільки за згоди сусідів - Ізраїлю або Єгипту. Тому густонаселений сектор, територія якого лише 360 квадратних кілометрів, залишається "на замку".
Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA) терміново переобладнало понад 40 шкіл під притулки для прийому і розміщення біженців. Першочергове завдання - надати екстрену допомогу населенню, наголосив у розмові з DW представник організації Маттіас Шмале (Matthias Schmale) "Зробимо все, що від нас залежить, аби надати необхідну підтримку вимушеним переселенцям".
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Жертви серед дітей
За останніми даними, з початку ізраїльської операції "Вартовий мурів" у Газі загинуло 188 осіб, у тому числі 55 дітей, 1230 осіб дістали поранення. За даними палестинської сторони, у суботу у таборі біженців Шаті загинуло 10 членів однієї хамули (клану. - Ред.), у тому числі восьмеро дітей. "Вони були неозброєними і не запускали ракет. Загинули під час святкування Урази-байрам", - розповів батько чотирьох із загиблих дітей.
Двоє дітей загинуло у ході останнього протистояння в Ізраїлі, у тому числі п'ятирічний Ідо Авіґаль, котрий загинув унаслідок прямого потрапляння ракети у будинок у Сдероті.
Запасів на довго не стане
Бойові дії значно ускладнюють роботу міжнародних гуманітарних організацій від допомоги яких залежить життєдіяльність більшості жителів Гази. За даними Офісу ООН з координації гуманітарних питань, у 2019 році 75 відсотків з 1,6 мільйона населення залежали від продуктової допомоги, третини стандартних медикаментів у доступі не було.
З електропостачанням та питною водою справи не краще. До того ж, через закриття КПП з 10 травня вичерпуються і останні запаси пального, необхідного для роботи карет швидкої допомоги та електрогенераторів. Продовольства і води на цьому етапі не бракує, запевнив DW Маттіас Шмале, однак і тут може виникнути дефіцит, якщо хвиля біженців наростатиме. Після 14 років життя у блокаді, протестів на кордоні у 2018-2019 роках та за умов пандемії коронавірусної хвороби багато мешканців Гази потребують психологічної допомоги.
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Друга хвиля коронавірусу
Британський варіант коронавірусу В.1.1.7 лютує у Газі, тоді як вакцинація просувається малими кроками. В Ізраїлі щонайменше одну дозу вакцини отримали 62 відсотки населення, а на палестинських територіях досі лише 5 відсотків.
І без того важку ситуацію у Газі ускланює пандемія коронавірусу
До того ж, за даними міжнародної організації "Лікарі без кордонів", саме на Газу, де вища щільність населення і менша територія, ніж на Західному березі ріки Йордан, припадає 60 відсотків хворих на ковід на палестинських територіях. Були періоди, коли в Газі реєстрували близько 1000 нових випадків щодня. Це серйозне додаткове навантаження на слабку медичну систему у секторі. "Поки що медичну допомогу отримали усі поранені у конфлікті, але якщо далі так триватиме, у разі початку наземної фази операції (ізраїльської армії. - Ред.) ресурси лікарень швидко вичерпаються, і тоді настане серйозна гуманітарна проблема", - каже Маттіас Шмале.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Операція "Вартовий мурів"
Ізраїльська армія продовжує операцію "Вартовий мурів" проти радикальних ісламістських угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" у Секторі Гази. На цьому етапі задіяна головно авіація, однак у армійському командуванні не виключають, що наступним етапом може стати наземна фаза операції.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Мобілізація резервістів
Ізраїльська армія стягує до кордону зі Секторм Гази бойову техніку та війська. Міністр оборони Бені Ганц оголосив про мобілізацію 9 тисяч резервістів. Востаннє масштабні наземні операції у Газі ізраїльська армія проводила у 2008-2009 та 2014 роках.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кривавий схід сонця
Стовпи диму здіймаються над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Безпорадна втеча
У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. Сторони повідомляють про загиблих і поранених.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Руйнування у Газі
В ізраїльському командуванні запевняють, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях
ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет
Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Небезпека з неба
Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Якщо поруч немає, де сховатися
Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?
Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Каміння і сльозогінний газ у Хевроні
Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Економічні збитки і шкода довкіллю
По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Скільки це ще триватиме?
Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський