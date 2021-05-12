Сектор Гази під замком: гуманітарна ситуація на межі катастрофи

Перед тим як завдавати ударів по цілях у Секторі Гази, ізраїльська армія намагається попереджати цивільних, аби ті мали час на евакуацію. Однак минулої п'ятниці, коли авіація бомбардувала "метро ХАМАСУ" - цілу мережу підземних тунелів у Секторі Гази, такої можливості, за словами речника ізраїльської армії, не було. Адже йдеться, як він пояснює, про "місто під містом" - значна частина тунелів була прокладена під густонаселеними житловими масивами.

Радикальний ісламістський рух ХАМАС, який внесено до списку терористичних організацій у ЄС і США, де-факто керує у Газі з 2007 року. ХАМАС свідомо ховається за цивільними об'єктами, ймовірно, щоби підняти ціну ізраїльських атак. Так само і понад 3150 ракет (станом на 17 травня. - Ред.) по ізраїльській території було запущено із густонаселених житлових районів, здебільшого на півночі Гази. Тож практично немає сумнівів у тому, що ХАМАС використовує цивільне населення як "живий щит", наражаючи людей на страждання.

Десятки тисяч переміщених осіб

Як і під час минулих раундів палестинсько-ізраїльського протистояння, високу ціну сплачує цивільне населення. Гуманітарна ситуація у Газі знову стрімко погіршується. За даними палестинської сторони, близько 40 тисяч мешканців били змушені залишити свої домівки. Однак, на відміну від багатьох інших регіонів світу, де біженці рятуються втечею від бойових дій, з Гази не дуже то й втечеш: контрольно-пропускні пункти можуть бути відкритими тільки за згоди сусідів - Ізраїлю або Єгипту. Тому густонаселений сектор, територія якого лише 360 квадратних кілометрів, залишається "на замку".

Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA) терміново переобладнало понад 40 шкіл під притулки для прийому і розміщення біженців. Першочергове завдання - надати екстрену допомогу населенню, наголосив у розмові з DW представник організації Маттіас Шмале (Matthias Schmale) "Зробимо все, що від нас залежить, аби надати необхідну підтримку вимушеним переселенцям".

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Жертви серед дітей

За останніми даними, з початку ізраїльської операції "Вартовий мурів" у Газі загинуло 188 осіб, у тому числі 55 дітей, 1230 осіб дістали поранення. За даними палестинської сторони, у суботу у таборі біженців Шаті загинуло 10 членів однієї хамули (клану. - Ред.), у тому числі восьмеро дітей. "Вони були неозброєними і не запускали ракет. Загинули під час святкування Урази-байрам", - розповів батько чотирьох із загиблих дітей.

Двоє дітей загинуло у ході останнього протистояння в Ізраїлі, у тому числі п'ятирічний Ідо Авіґаль, котрий загинув унаслідок прямого потрапляння ракети у будинок у Сдероті.

Запасів на довго не стане

Бойові дії значно ускладнюють роботу міжнародних гуманітарних організацій від допомоги яких залежить життєдіяльність більшості жителів Гази. За даними Офісу ООН з координації гуманітарних питань, у 2019 році 75 відсотків з 1,6 мільйона населення залежали від продуктової допомоги, третини стандартних медикаментів у доступі не було.

З електропостачанням та питною водою справи не краще. До того ж, через закриття КПП з 10 травня вичерпуються і останні запаси пального, необхідного для роботи карет швидкої допомоги та електрогенераторів. Продовольства і води на цьому етапі не бракує, запевнив DW Маттіас Шмале, однак і тут може виникнути дефіцит, якщо хвиля біженців наростатиме. Після 14 років життя у блокаді, протестів на кордоні у 2018-2019 роках та за умов пандемії коронавірусної хвороби багато мешканців Гази потребують психологічної допомоги.

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Друга хвиля коронавірусу

Британський варіант коронавірусу В.1.1.7 лютує у Газі, тоді як вакцинація просувається малими кроками. В Ізраїлі щонайменше одну дозу вакцини отримали 62 відсотки населення, а на палестинських територіях досі лише 5 відсотків.

І без того важку ситуацію у Газі ускланює пандемія коронавірусу

До того ж, за даними міжнародної організації "Лікарі без кордонів", саме на Газу, де вища щільність населення і менша територія, ніж на Західному березі ріки Йордан, припадає 60 відсотків хворих на ковід на палестинських територіях. Були періоди, коли в Газі реєстрували близько 1000 нових випадків щодня. Це серйозне додаткове навантаження на слабку медичну систему у секторі. "Поки що медичну допомогу отримали усі поранені у конфлікті, але якщо далі так триватиме, у разі початку наземної фази операції (ізраїльської армії. - Ред.) ресурси лікарень швидко вичерпаються, і тоді настане серйозна гуманітарна проблема", - каже Маттіас Шмале.