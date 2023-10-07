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КонфліктиІран

Арабські країни не однозначні в оцінках нападу на Ізраїль

Олена Перепадя
7 жовтня 2023 р.

В Ірані привітали та підтримали напад ХАМАСу на Ізраїль. Водночас Саудівська Аравія зробила стриману заяву щодо нього.

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Ізраїльський військовий у ізраїльському місті Сдерот біля загиблих
Ізраїльський військовий у ізраїльському місті Сдерот біля загиблихФото: Tsafrir Abayov/AP/picture alliance

В Ірані привітали напад ХАМАСу на Ізраїль, що стався у вранці у суботу, 7 жовтня. "Ми вітаємо палестинських бійців, - цитує Рахіма Сафаві, радника верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, низка іранських ЗМІ. - Ми стоятимем поруч з палестинськими бійцями до звільнення Палестини і Єрусалиму". Напад на Ізраїль він назвав "операцією, якою можна пишатися".

На засіданні парламенту в суботу іранські депутати скандували "Геть Ізраїль", "Геть Америку" і "Ласкаво просимо, Палестина", пише Reuters з посиланням на відео, опублікованими інформаційною агенцією Tasnim.

В міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що напад свідчить про те, що палестинці демонструють впевненість в своїх силах щодо Ізраїлю. Зокрема, у операції використовувався елемент раптовості та інші комбіновані методи, "які демонструють впевненість палестинського народу перед лицем окупантів", цитує агенція ISNA слова речника міністерства Нассера Канаані.

Деякі арабські держави покладають відповідальність на Ізраїль

Кілька арабських держав поклали відповідальність за спалах насильства на ізраїльський уряд. Ізраїль повинен "припинити провокаційні практики окупації" і "політику розширення поселень", ідеться у заяві міністерства закордонних справ Кувейту. Ізраїль повинен припинити свої "кричущі напади", цитує заяву МЗС емірату агенція Reuters. 

В МЗС Іраку заявили, що напади ХАМАСу є наслідком "систематичного гноблення" з боку "сіоністської окупаційної влади" протягом десятиліть. Катар також заявив, що тільки Ізраїль несе відповідальність за ескалацію насильства в конфлікті з палестинцями. Емірат закликав обидві сторони до поміркованості. Об'єднані Арабські Емірати також закликають до припинення бойових дій з обох сторін.

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Саудівська Аравія закликала до самоконтролю

Саудівська Аравія , своєю чергою, закликала до негайного припинення ескалації. "Королівство закликає до негайного припинення ескалації між двома сторонами, захисту цивільного населення і самоконтролю", - ідеться у заяві, поширеній міністерством закордонних справ королівства.

"Королівство нагадує про свої неодноразові попередження про небезпеку вибухової ситуації внаслідок триваючої окупації і позбавлення палестинського народу його законних прав", - додали у відомстві, цитує Reuters.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися повідомлення про рух до можливого зближення між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Обидві ці країни плекають досить тісну співпрацю зі США, які є безпековим гарантом Ізраїлю, а також важливим союзником Саудівської Аравії. Офіційно Ер-Ріяд не має дипвідносин з Ізраїлем, однак 10 вересня 2023 рокуізраїльські дипломати вперше офіційно відвідали Саудівську Аравію для участі у засіданні Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Внаслідок несподіваної атаки ХАМАСу на Ізраїль вранці 7 жовтня загинули щонайменше 40 людей, повідомляє Національна служба порятунку Ізраїлю. За попередньою інформацією, ще 545 людей дістали поранення, 35 захоплені як заручники. Бойовики ХАМАСу подолали прикордонний паркан у кількох місцях і проникли в ізраїльські поселення. Напад супроводжувався масованим ракетним обстрілом території Ізраїлю з Сектора Гази. 

Правляче в Секторі Гази ісламістське угруповання ХАМАС, яке ЄС, США та Ізраїль класифікують як терористичну організацію, оголосило про початок воєнної операції проти Ізраїлю. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, а прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, звертаючись до співгромадян, заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни.

 

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