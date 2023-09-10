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ПолітикаІзраїль

Делегація Ізраїлю вперше відвідує Саудівську Аравію

Валерій Сааков
10 вересня 2023 р.

До Ер-Ріяда прибули ізраїльські дипломати, представники міністерства освіти, а також глава Управління у справах старожитностей Ізраїлю. Це - перший такий візит.

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Прапори Ізраїлю та Саудівської Аравії
Останнім часом намітився курс на зближення Ізраїлю з Ер-РіядомФото: picture alliance/Zoonar

Ізраїльська делегація вперше офіційно відвідала Саудівську Аравію. Візит підтвердив у неділю, 10 вересня, ізраїльський представник, прокоментувавши відповідні повідомлення ізраїльських ЗМІ. Причиною візиту є засідання Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Саудівській Аравії, повідомляє агенція dpa.

За словами представника Ізраїлю, в Ер-Ріяді перебувають ізраїльські дипломати, представники міністерства освіти, а також глава Управління у справах старожитностей Ізраїлю.

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Тим часом ізраїльський телеканал i24news повідомив, що на зустрічі Ізраїль має намір виступити проти планів включення Єрихону до палестинського списку об'єктів Всесвітньої спадщини. Хоч ізраїльська держава припинила членство в ЮНЕСКО у 2019 році, оскільки вважає організацію упередженою щодо Ізраїлю, вона бере участь у засіданні як спостерігач, йдеться у повідомленні.

Курс на можливе зближення між Ізраїлем і Саудівською Аравію?

Нещодавно з'явилися повідомлення про рух до можливого зближення між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Обидві ці країни плекають досить тісну співпрацю зі Сполученими Штатами - США є безпековим гарантом Ізраїлю, а також важливим союзником Саудівської Аравії.

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Офіційно Ер-Ріяд не має дипвідносин з Ізраїлем.

У вересні 2020 року Ізраїль погодився встановити дипломатичні відносини з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном за посередництва США. Згодом такі кроки оголосили також Марокко та Судан. Раніше лише дві арабські держави - Єгипет та Йорданія - підтримували дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Так само в серпні цього року відбулася перша в історії зустріч міністрів закордонних справ Ізраїлю та Лівії

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