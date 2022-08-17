Ізраїль і Туреччина домовилися про відновлення дипвідносин

Ізраїль та Туреччина оголосили про повне відновлення дипломатичних відносин після кількох років напруженості між країнами, повідомляє у середу, 17 серпня, агентство AFP.

Країни повернуть послів і генеральних консулів. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу сказав, що повернення послів важливий крок для відновлення двосторонніх зв'язків. Утім, він наголосив, що зближення з Ізраїлем не варто трактувати як бажання Анкари "поступитися у питанні Палестини".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід назвав відновлення зв'язків "важливим здобутком для регіональної стабільності" та "дуже важливими економічними новинами" для громадян його країни.

Відносини між країнами почали погіршуватися у 2008 році на тлі військової операції, яку Ізраїль проводив у секторі Гази.

Туреччина відкликала свого посла і вимагала, щоб посол Ізраїлю залишив Туреччину у травні 2018 року після нових заворушень на кордоні Ізраїлю та сектора Гази. Тоді сторони критикували одна одну, але з 2020 року змінили тон і рушили у бік зближення, нагадує видання The Times of Israel.