Ізраїль і Туреччина домовилися про відновлення дипвідносин

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Після кількох років напружених відносин Туреччина та Ізраїль оголосили про повернення послів та генеральних консулів.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід (зліва) та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (справа)
Ізраїль та Туреччина оголосили про повне відновлення дипломатичних відносин після кількох років напруженості між країнами, повідомляє у середу, 17 серпня, агентство AFP.
Країни повернуть послів і генеральних консулів. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу сказав, що повернення послів важливий крок для відновлення двосторонніх зв'язків. Утім, він наголосив, що зближення з Ізраїлем не варто трактувати як бажання Анкари "поступитися у питанні Палестини".
Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід назвав відновлення зв'язків "важливим здобутком для регіональної стабільності" та "дуже важливими економічними новинами" для громадян його країни.
Відносини між країнами почали погіршуватися у 2008 році на тлі військової операції, яку Ізраїль проводив у секторі Гази.
Туреччина відкликала свого посла і вимагала, щоб посол Ізраїлю залишив Туреччину у травні 2018 року після нових заворушень на кордоні Ізраїлю та сектора Гази. Тоді сторони критикували одна одну, але з 2020 року змінили тон і рушили у бік зближення, нагадує видання The Times of Israel.