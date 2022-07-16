Джо Байден: Для перемовин Ізраїлю та Палестини ще немає ґрунту

Потепління відносин між Ізраїлем та низкою арабських країн може дати поштовх початку мирних переговорів між ізраїльтянами та палестинцями, заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з головою Палестинської національної автономії (ПНА) Махмудом Аббасом у п'ятницю, 15 липня. Проте американський лідер, який напередодні поспілкувався в Єрусалимі з ізраїльським керівництвом, визнав, що "наразі ще не дозрів ґрунт для поновлення перемовин".

"Я знаю, що мета дводержавного врегулювання видається такою далекою, тоді як такі незручності, як обмеження на пересування та поїздки або щоденне занепокоєння про безпеку ваших дітей, реальні та безпосередні", - сказав Байден Аббасу. "Сполучені Штати та моя адміністрація не відмовляться від спроб зблизити палестинців, ізраїльтян та обидві сторони", - додав він.

При цьому президент США зазначив, що ПНА також доведеться провести роботу для створення умов, які "допоможуть побудувати суспільство, здатне забезпечити успішне демократичне майбутнє і успішну палестинську державу".

Аббас своєю чергою заявив, що настав час "перевернути сторінку ізраїльської окупації на нашій землі".

"Можливість врегулювання на основі співіснування двох держав у межах кордонів, що існували до 1967 року, може бути доступною сьогодні, але може не зберегтися протягом тривалого часу", - наголосив він.

"Дві держави для двох народів"

Ідея про "дві держави для двох народів" була вперше сформульована в доповіді Палестинської королівської комісії під керівництвом британського лорда Вільяма Піля. Ця комісія була скликана британським урядом, оскільки Великобританія з 1922 по 1947 рік управляла Палестиною за мандатом Ліги націй. У доповіді, поданій 7 липня 1937 року, було запропоновано розділити Палестину на єврейські та арабські держави.

Навколо цього плану постійно точилися дискусії. Після Шестиденної війни 1967 року, під час якої Ізраїль окупував Західний берег річки Йордан та Єрусалим, здавалося, що не залишилося можливостей для реалізації концепції "двох держав". Новий імпульс план отримав на початку нового тисячоліття, користуючись схваленням як серед ізраїльтян, так і серед палестинців. Однак з продовженням будівництва єврейських поселень на окупованих територіях ставлення палестинців до цього проєкту погіршувалося.

У минулому Байден закликав ізраїльську владу припинити будівництво поселень на окупованих територіях і визнати необхідність працювати над рішенням, яке передбачає співіснування у регіоні двох держав.

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США вимагають звіту про вбивство журналістки Абу Акле

Під час зустрічі з Аббасом Байден також пообіцяв, що США продовжать наполягати на отриманні "повного та прозорого" звіту про вбивство американсько-палестинської журналістки телеканалу "Аль-Джазіра" Ширін Абу Акле. Вона була вбита 11 травня в Дженіні на окупованому Західному березі річки Йордан під час репортажу про рейд ізраїльських військових.

В оприлюдненому минулого тижня звіті Держдепартаменту США йшлося, що хоча Абу Акле, ймовірно, і була вбита пострілом із позицій ізраїльських військових, це сталося "ненавмисно" і через "трагічні обставини". Окрім того, у звіті сказано, що куля була надто сильно пошкоджена, щоб зробити однозначний висновок.

Сім'я Абу Акле опублікувала відкритий лист до Байдена, в якому висловила своє розчарування розслідуванням і закликала президента допомогти знайти відповідального у вбивстві журналістки, а також зустрітися з її родичами під час його візиту до регіону.