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Махмуд Аббас
Махмуд Аббас - палестинський політик, глава Палестинської національної автономії.
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Докладно
5 сценаріїв у Cекторі Гази. Що буде після повалення ХАМАСу?
5 сценаріїв у Cекторі Гази. Що буде після повалення ХАМАСу?
Армія Ізраїлю готується до наступу на Cектор Гази. Заявлена мета - знищення ХАМАС. Але що буде у Газі далі?
Конфлікти
27.10.2023
27 жовтня 2023 р.
Напад ХАМАСу на Ізраїль і наслідки для палестинців
Напад ХАМАСу на Ізраїль і наслідки для палестинців
Палестинська національна адміністрація після нападу ХАМАСу на Ізраїль дедалі більше втрачає свій вплив.
Політика
17.10.2023
17 жовтня 2023 р.
Запізніла реакція Шольца на скандальні слова Аббаса
Запізніла реакція Шольца на скандальні слова Аббаса
Запізніла реакція Олафа Шольца показує, що в німецькій культурі пам'яті щось не так, вважає Сара Юдіт Гофманн.
Сара Юдіт Гофманн
Коментар
Політика
17.08.2022
17 серпня 2022 р.
Байден на тлі ескалації поговорив з Нетаньяху та Аббасом
Байден на тлі ескалації поговорив з Нетаньяху та Аббасом
Президент США провів телефонні розмові з ізраїльським прем'єром та лідером палестинців.
Політика
15.05.2021
15 травня 2021 р.
Палестинці відновлюють співпрацю з Ізраїлем
Палестинці відновлюють співпрацю з Ізраїлем
Влада Палестинських територій оголосила про відновлення співпраці з Ізраїлем. Контакти було припинено ще у травні.
Політика
18.11.2020
18 листопада 2020 р.
Лідер палестинців Махмуд Аббас засудив угоду Ізраїлю та ОАЕ
Лідер палестинців Махмуд Аббас засудив угоду Ізраїлю та ОАЕ
Лідер палестинців Махмуд Аббас засудив угоду Ізраїлю та ОАЕ про встановлення дипломатичних відносин між країнами.
Політика
13.08.2020
13 серпня 2020 р.
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