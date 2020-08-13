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Махмуд Аббас

Махмуд Аббас - палестинський політик, глава Палестинської національної автономії.

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Докладно

Ізраїльські військові неподалік кордону з Сектором Гази (20 жовтня 2023 року)

5 сценаріїв у Cекторі Гази. Що буде після повалення ХАМАСу?

5 сценаріїв у Cекторі Гази. Що буде після повалення ХАМАСу?

Армія Ізраїлю готується до наступу на Cектор Гази. Заявлена мета - знищення ХАМАС. Але що буде у Газі далі?
Конфлікти27 жовтня 2023 р.
Ракетний обстріл Ізраїлю з Сектора Гази, 15 жовтня 2023 року

Напад ХАМАСу на Ізраїль і наслідки для палестинців

Напад ХАМАСу на Ізраїль і наслідки для палестинців

Палестинська національна адміністрація після нападу ХАМАСу на Ізраїль дедалі більше втрачає свій вплив.
Політика17 жовтня 2023 р.
Махмуд Аббас і Олаф Шольц на пресконференції в Берліні

Запізніла реакція Шольца на скандальні слова Аббаса

Запізніла реакція Шольца на скандальні слова Аббаса

Запізніла реакція Олафа Шольца показує, що в німецькій культурі пам'яті щось не так, вважає Сара Юдіт Гофманн.
Сара Юдіт Гофманн
Сара Юдіт Гофманн
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Політика17 серпня 2022 р.
Президент США Джо Байден

Байден на тлі ескалації поговорив з Нетаньяху та Аббасом

Байден на тлі ескалації поговорив з Нетаньяху та Аббасом

Президент США провів телефонні розмові з ізраїльським прем'єром та лідером палестинців.
Політика15 травня 2021 р.
Мухаммед Штає та Махмуд Аббас (фото з архіву)

Палестинці відновлюють співпрацю з Ізраїлем

Палестинці відновлюють співпрацю з Ізраїлем

Влада Палестинських територій оголосила про відновлення співпраці з Ізраїлем. Контакти було припинено ще у травні.
Політика18 листопада 2020 р.
Махмуд Аббас

Лідер палестинців Махмуд Аббас засудив угоду Ізраїлю та ОАЕ

Лідер палестинців Махмуд Аббас засудив угоду Ізраїлю та ОАЕ

Лідер палестинців Махмуд Аббас засудив угоду Ізраїлю та ОАЕ про встановлення дипломатичних відносин між країнами.
Політика13 серпня 2020 р.
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