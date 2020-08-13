Палестинці відновлюють співпрацю з Ізраїлем

Влада Палестинських територій оголосила про відновлення співпраці з Ізраїлем. "Ми знову підтримуватимемо контакти з Ізраїлем щодо фінансових, медичних та політичних питань", - заявив у вівторок, 18 листопада, прем'єр-міністр Палестинської автономії Мухаммед Штає. "Це крок у правильному напрямку", - додав він, зазначивши, що ухваленню цього рішення передувало втручання ООН, ЄС та "інших країн".

Нагадаємо, що палестинський президент Махмуд Аббас у травні припинив контакти з Ізраїлем через плани Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан. Згодом ізраїльський уряд, однак, відмовився від цих планів. Рішення про відновлення співпраці палестинський уряд ухвалив, отримавши листа із запевненням, що Ізраїль готовий дотримуватися укладених з палестинцями угод.

Ще однією причиною відновлення співпраці міг бути також важкий фінансовий стан автономії. Наприклад, на Палестинських територіях у розпал пандемії COVID-19 було урізано зарплати держслужбовців. Ізраїльський уряд збирає від імені автономії мита та деякі податки, проте палестинська влада з травня відмовлялася від цих коштів. Через припинення контактів ізраїльські лікарні також не могли приймати пацієнтів з Палестинських територій.

Рішення про відновлення контактів з Ізраїлем влада Палестинських територій ухвалила напередодні прибуття до Ізраїлю державного секретаря США Майка Помпео.