Ескалація на Близькому Сході: Байден поговорив з Нетаньяху та Аббасом

Президент США Джо Байден у суботу, 15 травня, провів телефонні розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та з главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом, повідомила пресслужба Білого дому.

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У розмові з Нетаньяху Байден підтвердив "свою рішучу підтримку права Ізраїлю захищатися від ракетних обстрілів з боку ХАМАС та інших терористичних угруповань у Секторі Гази". Також Байден засудив ракетні обстріли ізраїльських міст.

Президент США звернув увагу, що поточна ескалація конфлікту вже забрала життя цивільних ізраїльтян та палестинців. Він також висловив занепокоєння щодо безпеки журналістів та вказав на необхідність гарантувати їхній захист, йдеться у повідомленні Білого дому.

У розмові з Аббасом президент США наголосив на необхідності припинення обстрілів Ізраїлю з боку ХАМАС та нагадав про нещодавнє рішення США відновити допомогу палестинському народові, включно з економічною та гуманітарною допомогою палестинцям на Західному березі та в Секторі Гази.

У розмовах з Нетаньяху та Аббасом Байден підкреслив свою підтримку рішенню "двох держав".

Нові обміни ударами

Раніше цього ж дня військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю зруйнували багатоповерхівку в місті Газа, в якій розташовувалися офіси міжнародних медіакомпаній. Людей закликали залишити будівлю приблизно за годину до авіаудару. В ізраїльській армії заявили, що у цій будівлі розміщувалися підрозділи радикального ісламістського руху ХАМАС.

До авіаударів по багатоповерхівці армія Ізраїлю вранці 15 травня атакувала густонаселений палестинський табір біженців, в результаті чого загинули щонайменше 10 палестинців, переважно діти.

Також цього дня палестинці тричі атакували ракетами Тель-Авів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина у передмісті.

Нагадаємо, протистояння між палестинцями та ізраїльськими силовиками загострилося наприкінці минулого тижня, приводом стало примусове виселення кількох палестинських сімей з одного з районів Східного Єрусалима. Після заворушень у Єрусалимі з початку цього тижня сторони обмінюються ударами. Загинули, за даними міністерства охорони здоров'я палестинської адміністрації, близько 140 палестинців. Рятувальні служби Ізраїлю кажуть про загибель внаслідок ракетних обстрілів десятьох ізраїльтян.