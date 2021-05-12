Ескалація на Близькому Сході: США надіслали до Ізраїлю посередника

Помічник секретаря Державного департаменту США щодо Ізраїлю та палестинських питань Хейді Амр перебуває зараз в Ізраїлі з метою посередництва під час чергової ескалації. Фото його прибуття у п'ятницю, 14 травня, опублікувало посольство США в Ізраїлі.

Згідно з інформацією посольства, Амр прибув до Тель-Авіва аби "підкріпити потребу" у зусиллях заради стійкого спокою, "визнаючи право Ізраїлю на самооборону". "Ізраїльтяни та палестинці заслуговують рівною мірою на свободу, безпеку, гідність та процвітання", - зазначають у дипломатичній установі.

Згідно з повідомленням інформаційного агенції dpa, перед цим зазнали поразки посередницькі зусилля Єгипту. Делегація, що прибула до Тель-Авіва з Каїра не змогла досягти прогресу у досягненні перемир'я. Також до мирного врегулювання у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху закликав президент Франції Еммануель Макрон.

Обстріл Ізраїлю з території Сирії

Напередодні у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) також повідомили про те, що на тлі ескалації ракети в бік Ізраїлю почали запускатися і з Сирії. Одна з них впала на сирійській території, вказали в ЦАХАЛ. Як зазначає агенція AFP, дві інші - в ненаселених районах на півночі Ізраїлю. ЦАХАЛ також повідомляє і про три запущені ракети з боку Лівану, а також про те, що усі вони упалив море.

Тим часом в Армії оборони Ізраїлю зазначили, що в Секторі Газа зруйновано "безліч кілометрів" тунелів, які використовував радикальний рух ХАМАС. "Я сказав, що ми завдамо серйозного удару по ХАМАС та інших терористичних організаціях, і ми робимо це", - прокоментував цю новину прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, за словами якого удари будуть продовжуватися.

При цьому ЗМІ повідомляють про те, що в ніч на суботу в Секторі Гази військовими літаками Ізраїлю були знищені чи сильно пошкоджені багато будинків.

Також повідомляється про найбільші за останні 20 років загострення на території окупованого Ізраїлем Західного берега річки Йордан. Внаслідок сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими загинули щонайменше дев'ятеро людей, поранені понад два десятки, повідомили палестинці. Ізраїльська армія поки своїх даних не надає.