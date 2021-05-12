 Ескалація на Близькому Сході: США надіслали до Ізраїлю посередника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2021

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Ескалація на Близькому Сході: США надіслали до Ізраїлю посередника

Експерт з питань Близького Сходу Державного департаменту США прибув до Ізраїлю як посередник. Ізраїльська армія повідомляє про нові обстріли як з боку Сектора Гази, так і Сирії.

Ракети, запущені з території Сектора Гази по Ізраїлю в ніч на суботу 15 травня

Ракети, запущені з території Сектора Гази по Ізраїлю в ніч на суботу 15 травня

Помічник секретаря Державного департаменту США щодо Ізраїлю та палестинських питань Хейді Амр перебуває зараз в Ізраїлі з метою посередництва під час чергової ескалації. Фото його прибуття у п'ятницю, 14 травня, опублікувало посольство США в Ізраїлі.

Згідно з інформацією посольства, Амр прибув до Тель-Авіва аби "підкріпити потребу" у зусиллях заради стійкого спокою, "визнаючи право Ізраїлю на самооборону". "Ізраїльтяни та палестинці заслуговують рівною мірою на свободу, безпеку, гідність та процвітання", - зазначають у дипломатичній установі.

Згідно з повідомленням інформаційного агенції dpa, перед цим зазнали поразки посередницькі зусилля Єгипту. Делегація, що прибула до Тель-Авіва з Каїра не змогла досягти прогресу у досягненні перемир'я. Також до мирного врегулювання у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху закликав президент Франції Еммануель Макрон.

Обстріл Ізраїлю з території Сирії

Напередодні у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) також повідомили про те, що на тлі ескалації ракети в бік Ізраїлю почали запускатися і з Сирії. Одна з них впала на сирійській території, вказали в ЦАХАЛ. Як зазначає агенція AFP, дві інші - в ненаселених районах на півночі Ізраїлю. ЦАХАЛ також повідомляє і про три запущені ракети з боку Лівану, а також про те, що усі вони упалив море.

Тим часом в Армії оборони Ізраїлю зазначили, що в Секторі Газа зруйновано "безліч кілометрів" тунелів, які використовував радикальний рух ХАМАС. "Я сказав, що ми завдамо серйозного удару по ХАМАС та інших терористичних організаціях, і ми робимо це", - прокоментував цю новину прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, за словами якого удари будуть продовжуватися.

При цьому ЗМІ повідомляють про те, що в ніч на суботу в Секторі Гази військовими літаками Ізраїлю були знищені чи сильно пошкоджені багато будинків.

Також повідомляється про найбільші за останні 20 років загострення на території окупованого Ізраїлем Західного берега річки Йордан. Внаслідок сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими загинули щонайменше дев'ятеро людей, поранені понад два десятки, повідомили палестинці. Ізраїльська армія поки своїх даних не надає.  

 

  • Операція Вартовий мурів

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  • Мобілізація резервістів

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  • Вогняний схід сонця

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Кривавий схід сонця

    Стовпи диму здіймаються над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.

  • Безпорадна втеча

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Безпорадна втеча

    У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. Сторони повідомляють про загиблих і поранених.

  • Руйнування у Газі

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Руйнування у Газі

    В ізраїльському командуванні запевняють, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.

  • Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях

    ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.

  • Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет

    Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.

  • Небезпека з неба

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Небезпека з неба

    Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.

  • Якщо поруч немає, де сховатися

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Якщо поруч немає, де сховатися

    Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.

  • Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?

    Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).

  • Каміння і сльозогінний газ у Хевроні

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Каміння і сльозогінний газ у Хевроні

    Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.

  • Економічні збитки і шкода довкіллю

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Економічні збитки і шкода довкіллю

    По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.

  • Скільки це ще триватиме?

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Скільки це ще триватиме?

    Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.

    Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський


Дивитись відео 01:46

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