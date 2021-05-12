Армія Ізраїлю атакувала Сектор Гази наземними підрозділами, розміщеними на кордоні

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в ніч на п'ятницю, 14 травня, повідомила на своїй сторінці у Twitter, що здійснює атаку на Сектор Гази повітряними й наземними силами. Раніше до кордону стягнули додаткові військові підрозділи. Ізраїльські танки відкрили вогонь по території Сектора Гази, з якого триває ракетний обстріл ізраїльської території. В операції, крім танків, задіяні бойова авіація та артилерія.

Як відзначає видання The Times of Israel, танкові обстріли не можна вважати початком сухопутної операції Ізраїлю в Cекторі Гази. У самому ЦАХАЛі пізніше також підкреслили, що бойова техніка і солдати не перетинали кордон. Видання пояснює, що деякі формулювання, використані представниками ЦАХАЛ, ввели в оману західні ЗМІ, які повідомили про старт сухопутної операції на території Сектора Гази.

Ракетний удар Ізраїлю по північній частині Сектора Гази

Ця інформація ґрунтувалася, зокрема, на словах представника ЦАХАЛ, який заявив, що військовослужбовці "перебувають у Секторі Гази". The Times of Israel пояснює, що деякі ізраїльські військові справді знаходяться в тій частині Сектора Гази, яка де-факто контролюється Ізраїлем.

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Ізраїль мобілізував 9000 резервістів

"Ми готові і продовжуємо підготовку до різних сценаріїв", - заявив раніше представник ізраїльської армії Джонатан Корнікус, зазначивши, що не виключає наземної операції в Секторі Гази. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц напередодні підписав наказ про мобілізацію 9000 резервістів.

Міністерство оборони Ізраїлю також повідомило про те, що 13 травня три ракетні удари було здійснено по Ізраїлю з території Лівану. Представник військового командування Лівану заявив, що ракети могли бути запущені з територій, на яких розташовуються табору палестинських біженців. Зараз військові Лівану шукають тих, хто міг запустити ракети.

Ракетний обстріл міста Ашкелон

Рада Безпеки ООН проведе засідання 16 травня

На неділю, 16 травня, призначили чергове засідання Ради Безпеки ООН, присвячене врегулюванню близькосхідного конфлікту.

"Радбез ООН зустрінеться для обговорення ситуації в Ізраїлі та Газі в неділю", - повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на Twitter. "США продовжуватимуть активно брати участь в дипломатії на найвищому рівні, щоб спробувати знизити напруженість", - зазначила вона.

Нетаньяху: Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно

Ізраїль має намір завдати відчутної шкоди радикальному ісламському рухові ХАМАС і продовжуватиме операцію в Секторі Гази "стільки, скільки буде потрібно", цитує газета The Times of Israel заяву прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. "ХАМАС заплатить високу ціну, ми рішуче продовжуватимемо домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав глава уряду Ізраїлю. Нетаньяху також пообіцяв відновити порядок всередині країни і закликав ізраїльтян "не брати закон у свої руки".

В Ізраїлі тривають сутички між євреями і арабами

На тлі обстрілів із Сектора Гази в Ізраїлі тривають зіткнення між єврейськими та арабськими громадянами країни. Представники поліції говорять про найбільший за десятиліття спалах насильства всередині країни. Поліцейські "буквально запобігають погромам", заявив представник поліції Міккі Розенфельд.

Ситуація загострилася після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.