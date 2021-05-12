Армія Ізраїлю атакувала Сектор Гази наземними підрозділами, розміщеними на кордоні

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в ніч на п'ятницю, 14 травня, повідомила на своїй сторінці у Twitter, що здійснює атаку на Сектор Гази повітряними й наземними силами. Раніше до кордону стягнули додаткові військові підрозділи. Ізраїльські танки відкрили вогонь по території Сектора Гази, з якого триває ракетний обстріл ізраїльської території. В операції, крім танків, задіяні бойова авіація та артилерія.
Як відзначає видання The Times of Israel, танкові обстріли не можна вважати початком сухопутної операції Ізраїлю в Cекторі Гази. У самому ЦАХАЛі пізніше також підкреслили, що бойова техніка і солдати не перетинали кордон. Видання пояснює, що деякі формулювання, використані представниками ЦАХАЛ, ввели в оману західні ЗМІ, які повідомили про старт сухопутної операції на території Сектора Гази.
Ракетний удар Ізраїлю по північній частині Сектора Гази
Ця інформація ґрунтувалася, зокрема, на словах представника ЦАХАЛ, який заявив, що військовослужбовці "перебувають у Секторі Гази". The Times of Israel пояснює, що деякі ізраїльські військові справді знаходяться в тій частині Сектора Гази, яка де-факто контролюється Ізраїлем.
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Ізраїль мобілізував 9000 резервістів
"Ми готові і продовжуємо підготовку до різних сценаріїв", - заявив раніше представник ізраїльської армії Джонатан Корнікус, зазначивши, що не виключає наземної операції в Секторі Гази. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц напередодні підписав наказ про мобілізацію 9000 резервістів.
Міністерство оборони Ізраїлю також повідомило про те, що 13 травня три ракетні удари було здійснено по Ізраїлю з території Лівану. Представник військового командування Лівану заявив, що ракети могли бути запущені з територій, на яких розташовуються табору палестинських біженців. Зараз військові Лівану шукають тих, хто міг запустити ракети.
Ракетний обстріл міста Ашкелон
Рада Безпеки ООН проведе засідання 16 травня
На неділю, 16 травня, призначили чергове засідання Ради Безпеки ООН, присвячене врегулюванню близькосхідного конфлікту.
"Радбез ООН зустрінеться для обговорення ситуації в Ізраїлі та Газі в неділю", - повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на Twitter. "США продовжуватимуть активно брати участь в дипломатії на найвищому рівні, щоб спробувати знизити напруженість", - зазначила вона.
Нетаньяху: Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно
Ізраїль має намір завдати відчутної шкоди радикальному ісламському рухові ХАМАС і продовжуватиме операцію в Секторі Гази "стільки, скільки буде потрібно", цитує газета The Times of Israel заяву прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. "ХАМАС заплатить високу ціну, ми рішуче продовжуватимемо домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав глава уряду Ізраїлю. Нетаньяху також пообіцяв відновити порядок всередині країни і закликав ізраїльтян "не брати закон у свої руки".
В Ізраїлі тривають сутички між євреями і арабами
На тлі обстрілів із Сектора Гази в Ізраїлі тривають зіткнення між єврейськими та арабськими громадянами країни. Представники поліції говорять про найбільший за десятиліття спалах насильства всередині країни. Поліцейські "буквально запобігають погромам", заявив представник поліції Міккі Розенфельд.
Ситуація загострилася після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Вогняний схід сонця
Стовпи диму видно у ранок середи над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.
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Безпорадна втеча
У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. За останню добу загинуло принаймні шестеро ізраїльтян, палестинська сторона повідомила про 48 загиблих.
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Руйнування у Газі
В ізраїльському командуванні запевняють,, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.
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Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях
ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.
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Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет
Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.
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Небезпека з неба
Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Якщо поруч немає, де сховатися
Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?
Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Каміння і сльозогінний газ у Хевроні
Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Економічні збитки і шкода довкіллю
По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Скільки це ще триватиме?
Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський