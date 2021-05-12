Палестинці випустили по Ізраїлю близько 1600 ракет за три дні

За останні три дні бойовики радикального ісламського руху ХАМАС випустили із території Сектора Гази в бік Ізраїлю близько 1600 ракет. Приблизно 400 із них не долетіли, ще кількасот було збито системою протиповітряної оборони "Залізний купол", заявили у четвер, 13 травня, в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Уперше після початку ракетних обстрілів ізраїльської території повітряна тривога пролунала на півночі країни. У ніч на четвер ВПС Ізраїлю знову завдали авіаударів у відповідь. Серед вражених у Секторі Гази цілей - фінансовий центр руху ХАМАС та будівля, де базується його розвідка.

Система протиповітряної оборони "Залізний купол" перехоплює випущені із Сектора Гази ракети у місті Ашкелон, 12 травня

Ізраїль розширить операції проти ХАМАС

Напередодні влада Ізраїлю ухвалила рішення розширити воєнні операції проти руху ХАМАС, що контролює Сектор Гази. ЦАХАЛ прицільно атакуватиме "символи владарювання ХАМАС", повідомив увечері середи, 12 травня, ізраїльський Kanal 12.

Читайте також: Ізраїль повідомив про загибель військового внаслідок обстрілу

Раніше Ізраїль повідомив про знищення низки командирів ХАМАС. Представники руху підтвердили загибель кількох своїх членів, зокрема, командира бойового крила руху Бассема Ісси, який відповідав за операції в Газі. ХАМАС також заявив, що авіаудари ізраїльських ВПС зруйнували всі поліцейські будівлі у Секторі Гази.

Руйнування висотної будівлі у Секторі Гази унаслідок авіаудару ізраїльських ВПС

Заворушення в ізраїльських містах

12 травня надходили повідомлення про подальші зіткнення між євреями та арабами в деяких містах Ізраїлю. Попри комендантську годину в місті Лод, що лежить за 20 кілометрів від Тель-Авіва, знову відбулися заворушення, учасники якого спалили поліцейський автомобіль. Ізраїльські ЗМІ повідомляють про сутички в Акко, Бат-Ямі, Хайфі та інших населених пунктах.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запропонував ввести туди військових для відновлення порядку, але міністр оборони Бені Ганц відхилив цю пропозицію. Днем раніше військових ввели до Лода, влада якого заявила про втрату контролю над містом. Арабська меншина складає приблизно 20 відсотків від дев'ятимільйонного населення Ізраїлю.

Наслідки заворушень у місті Лод

Байден підтримав Нетаньяху

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 12 травня підкреслив, що Ізраїль має невід'ємне право на захист себе та свого народу. Байден засудив ракетні обстріли Єрусалима, Тель-Авіва та інших ізраїльських міст бойовиками ХАМАС та інших терористичних угруповань.

Читайте також: Коментар: Безперспективна ситуація Ізраїлю

Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що заступника його помічника у справах Ізраїлю та Палестини Хаді Амі було відряджено на Близький Схід з метою зустрічі з представниками сторін та посередництва заради деескалації конфлікту.

Нагадаємо, що палестинсько-ізраїльський конфлікт різко загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима. 10 травня ХАМАС почав ракетні обстріли Ізраїлю. Унаслідок ударів загинули семеро осіб - один солдат і шестеро цивільних, серед яких шестирічна дитина, понад 200 дістали поранення. За даними органів охорони здоров'я Сектора Гази, унаслідок ударів Ізраїлю загинули 67 осіб, серед яких 17 дітей, ще 388 людей отримали поранення.