Палестинці випустили по Ізраїлю близько 1600 ракет за три дні

За останні три дні бойовики радикального ісламського руху ХАМАС випустили із території Сектора Гази в бік Ізраїлю близько 1600 ракет. Приблизно 400 із них не долетіли, ще кількасот було збито системою протиповітряної оборони "Залізний купол", заявили у четвер, 13 травня, в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Уперше після початку ракетних обстрілів ізраїльської території повітряна тривога пролунала на півночі країни. У ніч на четвер ВПС Ізраїлю знову завдали авіаударів у відповідь. Серед вражених у Секторі Гази цілей - фінансовий центр руху ХАМАС та будівля, де базується його розвідка.
Система протиповітряної оборони "Залізний купол" перехоплює випущені із Сектора Гази ракети у місті Ашкелон, 12 травня
Ізраїль розширить операції проти ХАМАС
Напередодні влада Ізраїлю ухвалила рішення розширити воєнні операції проти руху ХАМАС, що контролює Сектор Гази. ЦАХАЛ прицільно атакуватиме "символи владарювання ХАМАС", повідомив увечері середи, 12 травня, ізраїльський Kanal 12.
Читайте також: Ізраїль повідомив про загибель військового внаслідок обстрілу
Раніше Ізраїль повідомив про знищення низки командирів ХАМАС. Представники руху підтвердили загибель кількох своїх членів, зокрема, командира бойового крила руху Бассема Ісси, який відповідав за операції в Газі. ХАМАС також заявив, що авіаудари ізраїльських ВПС зруйнували всі поліцейські будівлі у Секторі Гази.
Руйнування висотної будівлі у Секторі Гази унаслідок авіаудару ізраїльських ВПС
Заворушення в ізраїльських містах
12 травня надходили повідомлення про подальші зіткнення між євреями та арабами в деяких містах Ізраїлю. Попри комендантську годину в місті Лод, що лежить за 20 кілометрів від Тель-Авіва, знову відбулися заворушення, учасники якого спалили поліцейський автомобіль. Ізраїльські ЗМІ повідомляють про сутички в Акко, Бат-Ямі, Хайфі та інших населених пунктах.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запропонував ввести туди військових для відновлення порядку, але міністр оборони Бені Ганц відхилив цю пропозицію. Днем раніше військових ввели до Лода, влада якого заявила про втрату контролю над містом. Арабська меншина складає приблизно 20 відсотків від дев'ятимільйонного населення Ізраїлю.
Наслідки заворушень у місті Лод
Байден підтримав Нетаньяху
Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 12 травня підкреслив, що Ізраїль має невід'ємне право на захист себе та свого народу. Байден засудив ракетні обстріли Єрусалима, Тель-Авіва та інших ізраїльських міст бойовиками ХАМАС та інших терористичних угруповань.
Читайте також: Коментар: Безперспективна ситуація Ізраїлю
Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що заступника його помічника у справах Ізраїлю та Палестини Хаді Амі було відряджено на Близький Схід з метою зустрічі з представниками сторін та посередництва заради деескалації конфлікту.
Нагадаємо, що палестинсько-ізраїльський конфлікт різко загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима. 10 травня ХАМАС почав ракетні обстріли Ізраїлю. Унаслідок ударів загинули семеро осіб - один солдат і шестеро цивільних, серед яких шестирічна дитина, понад 200 дістали поранення. За даними органів охорони здоров'я Сектора Гази, унаслідок ударів Ізраїлю загинули 67 осіб, серед яких 17 дітей, ще 388 людей отримали поранення.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Вогняний схід сонця
Стовпи диму видно у ранок середи над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Безпорадна втеча
У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. За останню добу загинуло принаймні шестеро ізраїльтян, палестинська сторона повідомила про 48 загиблих.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Руйнування у Газі
В ізраїльському командуванні запевняють,, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях
ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет
Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Небезпека з неба
Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Якщо поруч немає, де сховатися
Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?
Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Каміння і сльозогінний газ у Хевроні
Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Економічні збитки і шкода довкіллю
По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Скільки це ще триватиме?
Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський