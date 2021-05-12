Ізраїль повідомив про загибель військового внаслідок обстрілу

21-річний ізраїльський солдат загинув у середу, 12 травня, в результаті обстрілу палестинськими бойовиками ізраїльської території з Сектора Гази. Про втрату повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Згідно з повідомленням ізраїльських військових, загибель вояка сталася внаслідок випущеної з Сектора Гази на ізраїльський бік кордону протитанкової ракети. В результаті атаки ще двоє ізраїльських військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, йдеться в повідомленні.
Відповідальність за обстріл ЦАХАЛ покладає на бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.
ХАМАС визнав втрати серед керівної ланки
Тим часом сам ХАМАС визнав, що внаслідок ударів ізраїльських військ загинула низка ватажків організації, в тому числі керівник району Газа Бассем Ісса. Водночас за даними ізраїльських спецслужб, серед загиблих був також і керівник відповідального за кібератаки підрозділу ХАМАСу, передає інформагенція AFP.
Загалом, за даними палестинської влади, в Секторі Гази внаслідок обстрілів з боку ізраїльської армії загинуло 53 людини, в тому числі 15 дітей. До загибелі військового Ізраїль повідомляв про загалом шістьох загиблих унаслідок обстрілів бойовиків-ісламістів.
У бік Ізраїлю ХАМАС випустив понад тисячу ракет
Нагадаємо, обмін ударами між ХАМАС та армією Ізраїлю відбувається на тлі заворушень у Східному Єрусалимі, що тривають з 7 травня. Червоний Півмісяць повідомив, що 10 травня у сутичках з ізраїльськими поліціянтами ушкодження отримали понад 500 палестинців.
Від початку загострення протистояння бойовики ХАМАСу випустили понад тисячу ракет на ізраїльську територію. Більшість цих ракет перехоплені ізраїльськими системами протиповітряної оборони. Ізраїльська армія завдала у відповідь сотні потужних артилерійських ударів по позиціях ісламістів у Секторі Гази.
Раніше ракетні атаки на Ізраїль засудив Євросоюз. У Брюсселі також закликали негайно припинити насильство на території Західного берега річки Йордан та в Секторі Гази. "Глибоку стурбованість" через обстріли Ізраїлю висловив також держсекретар США Ентоні Блінкен. А Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо цього.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Вогняний схід сонця
Стовпи диму видно у ранок середи над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.
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Безпорадна втеча
У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. За останню добу загинуло принаймні шестеро ізраїльтян, палестинська сторона повідомила про 48 загиблих.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Руйнування у Газі
В ізраїльському командуванні запевняють,, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях
ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет
Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Небезпека з неба
Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Якщо поруч немає, де сховатися
Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?
Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Каміння і сльозогінний газ у Хевроні
Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Економічні збитки і шкода довкіллю
По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Скільки це ще триватиме?
Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський