Ізраїль повідомив про загибель військового внаслідок обстрілу

21-річний ізраїльський солдат загинув у середу, 12 травня, в результаті обстрілу палестинськими бойовиками ізраїльської території з Сектора Гази. Про втрату повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Згідно з повідомленням ізраїльських військових, загибель вояка сталася внаслідок випущеної з Сектора Гази на ізраїльський бік кордону протитанкової ракети. В результаті атаки ще двоє ізраїльських військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, йдеться в повідомленні.

Відповідальність за обстріл ЦАХАЛ покладає на бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

ХАМАС визнав втрати серед керівної ланки

Тим часом сам ХАМАС визнав, що внаслідок ударів ізраїльських військ загинула низка ватажків організації, в тому числі керівник району Газа Бассем Ісса. Водночас за даними ізраїльських спецслужб, серед загиблих був також і керівник відповідального за кібератаки підрозділу ХАМАСу, передає інформагенція AFP.

Загалом, за даними палестинської влади, в Секторі Гази внаслідок обстрілів з боку ізраїльської армії загинуло 53 людини, в тому числі 15 дітей. До загибелі військового Ізраїль повідомляв про загалом шістьох загиблих унаслідок обстрілів бойовиків-ісламістів.

У бік Ізраїлю ХАМАС випустив понад тисячу ракет

Нагадаємо, обмін ударами між ХАМАС та армією Ізраїлю відбувається на тлі заворушень у Східному Єрусалимі, що тривають з 7 травня. Червоний Півмісяць повідомив, що 10 травня у сутичках з ізраїльськими поліціянтами ушкодження отримали понад 500 палестинців.

Від початку загострення протистояння бойовики ХАМАСу випустили понад тисячу ракет на ізраїльську територію. Більшість цих ракет перехоплені ізраїльськими системами протиповітряної оборони. Ізраїльська армія завдала у відповідь сотні потужних артилерійських ударів по позиціях ісламістів у Секторі Гази.

Раніше ракетні атаки на Ізраїль засудив Євросоюз. У Брюсселі також закликали негайно припинити насильство на території Західного берега річки Йордан та в Секторі Гази. "Глибоку стурбованість" через обстріли Ізраїлю висловив також держсекретар США Ентоні Блінкен. А Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо цього.

