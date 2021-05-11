 Обмін ударами між Ізраїлем і Сектором Гази: кількість жертв зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2021

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Обмін ударами між Ізраїлем і Сектором Гази: кількість жертв зростає

Щонайменше 26 осіб загинули у Секторі Гази внаслідок ізраїльських обстрілів. Натомість у місті Ашкелон на півдні Ізраїлю загинуло дві жінки.

Ізраїльський пожежник у Ашкелоні на тлі вогню внаслідок ракети, випущеної із Сектора Гази

Ізраїльський пожежник у Ашкелоні на тлі вогню внаслідок ракети, випущеної із Сектора Гази

Внаслідок ракетних обстрілів Ізраїлю з території Сектору Гази у вівторок, 11 травня, загинуло двоє цивільних осіб. Як повідомили в ізраїльській національній медичній службі Magen David Adom, обидві жертви обстрілів - з міста Ашкелон на південному заході Ізраїлю. Загиблі - жінки 40 та 65 років. 

Починаючи з понеділка, 10 травня, бойовики з Сектора Гази випустили у бік Ізраїлю понад 300 ракет, але близько 90 відсотків з них були успішно перехоплені ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол".

Натомість за останніми даними, кількість загиблих у Секторі Гази внаслідок авіаударів з боку Ізраїлю складає 26 осіб. Серед загиблих тут - дев'ятеро дітей, повідомляє агентство AFP.

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Взаємні погрози ХАМАС та Ізраїлю

Під час нинішньої ескалації сторони продовжують обмінюватися погрозами. Так, представники радикального руху ХАМАС пригрозили, що перетворять ізраїльське місто Ашкелон на "пекло".

Ракета протиракетної системи Ізраїлю Залізний купол

Ракета протиракетної системи Ізраїлю "Залізний купол"

Своєю чергою ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху після повідомлень про загибель двох жінок у цьому місті пообіцяв, що інтенсивність обстрілів Сектору Гази буде нарощуватися.

Обстріли на тлі заворушень у Східному Єрусалимі

Обмін ударами між ХАМАС та армією Ізраїлю відбувається на тлі заворушень у Східному Єрусалимі, що тривають з 7 травня. Червоний Півмісяць повідомив, що 10 травня у сутичках з ізраїльськими поліціянтами ушкодження отримали понад 500 палестинців.

Раніше ракетну атаку на Ізраїль засудив Євросоюз. У Брюсселі також закликали негайно припинити насильство на території Західного берега річки Йордан та в Секторі Гази. "Глибоку стурбованість" через обстріли Ізраїлю висловив також держсекретар США Ентоні Блінкен.

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