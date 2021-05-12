Ескалація на Близькому Сході: Радбез ООН проведе екстрене засідання

З огляду на ескалацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН уже вдруге протягом кількох днів має провести екстрене засідання. За словами дипломатів, консультації за зачиненими дверима заплановані на ранок середи, 12 травня (за нью-йоркським часом). Їх ініціювали Китай, Туніс, Норвегія, Франція, Естонія, Ірландія, Сент-Вінсент і Гренадіни, Нігер та В'єтнам.

На першому засіданні у понеділок, 10 травня, Рада із 15 членів не змогла узгодити спільну позицію. Як повідомляє агентство dpa із посиланнями на власні джерела, проєкт Норвегії закликав не лише засудити спіраль насильства між ізраїльтянами та палестинцями, але й висловити занепокоєння з приводу можливого виселення палестинських сімей зі Східного Єрусалима. Утім, це формулювання наразилося на опір США, зазначає агентство.

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Понад 1000 ракет із Сектора Гази

Палестинсько-ізраїльський конфлікт різко загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.

За даними ізраїльської армії, починаючи з 10 травня із Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено понад 1000 ракет. Із них 850 впали на ізраїльську територію або були перехоплені, тоді як 200 приземлилися в Секторі Гази.

Своєю чергою, ізраїльська авіація завдала удари по більш ніж 500 цілях в Секторі Гази, зокрема, зруйнувавши висотну будівлю, де містилися офіси членів політбюро радикального ісламського руху ХАМАС, який контролює цю територію.