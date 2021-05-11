 Ізраїль: ще двоє осіб загинули від ракетних обстрілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2021

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Новини

Ізраїль: ще двоє осіб загинули від ракетних обстрілів

Триває масований ракетний обстріл Ізраїлю із Сектора Гази. За даними ізраїльської армії, випущено понад 1000 ракет. У місті Лод загинули двоє осіб. Ізраїль завдає ударів у відповідь.

Згорілі автомобілі у місті Холон біля Тель-Авіва, 11 травня

Згорілі автомобілі у місті Холон біля Тель-Авіва

У Тель-Авіві в ніч на середу, 12 травня, тривали ракетні обстріли із Сектора Гази. Кілька разів оголошувалася повітряна тривога, було чутно вибухи. У місті Лод, що за 20 кілометрів від Тель-Авіва, від вибуху ракети загинули двоє осіб, одна з яких неповнолітня, повідомила місцева поліція.

Ще одна ракета влучила в житловий будинок у населеному пункті Єхуд недалеко від Тель-Авіва. Повітряну тривогу оголошували також у містах Беер-Шева та Ашкелон. 11 травня повідомлялося про загибель двох жінок в Ашкелоні. Загалом унаслідок ескалації загинуло п'ятеро ізраїльтян, близько ста зазнали поранень. Більшу частину ракет - до 90 відсотків - перехоплює ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол".

Понад 1000 ракет із Сектора Гази

За даними ізраїльської армії, починаючи з 10 травня із Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено понад 1000 ракет. З них 850 впали на ізраїльську територію або були перехоплені, тоді як 200 приземлилися в Секторі Гази. 

У свою чергу, ізраїльська авіація завдала удари по більш ніж 500 цілях в Секторі Гази, зокрема, зруйнувавши висотну будівлю, де містилися офіси членів політбюро радикального ісламського руху ХАМАС, який контролює дану територію.

Руйнування висотної будівлі в Секторі Гази унаслідок ізраїльських обстрілів

Руйнування висотної будівлі в Секторі Гази унаслідок ізраїльських обстрілів

Також були зруйновані будинки провідних членів руху та поліцейські відділення. За даними органів охорони здоров'я Сектора Гази, загалом унаслідок авіаударів загинули 35 осіб, поранені 233.

Заворушення в Лоді

В ізраїльському місті Лод 11 травня було запроваджено надзвичайний стан після масштабних сутичок арабів та євреїв. Мер міста Яір Ревіво в телевиступі заявив про "громадянську війну" в місті та повну втрату контролю над ним. За словами мера, в місті були підпалені синагоги та багато автомобілів, розбиті вітрини крамниць. Порядок у Лоді повинні відновити військові.

Чоловік із телефоном на тлі автомобілів, що горять, в ізраїльському місті Лоді, 11 травня

Наслідки заворушень у Лоді, 11 травня

Також повідомляється про заворушення в населених пунктах Акко на півночі Ізраїлю та Яффі поблизу Тель-Авіва, де проживає значна кількість арабів.

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Палестинсько-ізраїльський конфлікт різко загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Місто Давида

    Згідно зі Старим Заповітом, близько 1000 року до нашої ери ізраїльський цар Давид захопив місто, яке доти населяли євусити. Відтак Давид переніс сюди власну резиденцію і зробив з Єрусалима релігійний центр свого царства. За Біблією, син та наступник Давида - цар Соломон - спорудив перший Храм для Ягве, Бога Ізраїлевого. Відтоді Єрусалим став центром юдаїзму.

  • Історія міста Єрусалим

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    Перше руйнування

    Вавилонський цар Навуходоносор ІІ захоплював Єрусалим у 597 та 586 рр. до нашої ери. Першого разу вавилонський правитель взяв у полон царя Єгояхіма разом із юдейською елітою, військовими та ремісниками, а другого - вщент зруйнував місто й Храм. Після того, як Вавилон захопив перський цар Кір ІІ, юдеям дозволили повернутись на батьківщину та відбудувати Храм.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Римське та візантійське панування

    Починаючи з 63 року до н.е. Єрусалим перебуває під пануванням Рима. Місцеве населення протестує, що має наслідком Юдейську війну, розпочату у 66 році н.е. Чотири роки по тому війна завершується перемогою Рима і другим зруйнуванням Єрусалима та Храму римлянами. Епоха римського та візантійського панування в регіоні триває близько 700 років.

  • Історія міста Єрусалим

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    Завоювання арабами

    Арабські війська, що вдерлися на землі візантійців, увійшли і в Палестину. За наказом халіфа Омара загони арабів 637 року оточили та захопили Єрусалим. Це стало початком мусульманського панування, під час якого регіон потрапляв під контроль різних мусульманських правителів. Місто часто переживало облоги та переходило з рук в руки.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Епоха Хрестових походів

    Християнський світ відчував дедалі більшу загрозу з боку турків-сельджуків, чиє правління розпочалося 1070 року. Тож Папа Урбан ІІ закликав до Хрестового походу. Впродовж майже 200 років європейці провели п'ять Хрестових походів саме з метою захопити Єрусалим. Іноді це вдавалося. Але 1244 року хрестоносці остаточно втратили контроль над містом, і воно знову перейшло під контроль мусульман.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Османи та британці

    Після завоювання у XVI столітті турками-османами Єгипту та Аравії Єрусалим став адміністративним центром османської провінції. Перші десятиліття османського пануння принесли місту значний економічний підйом. Після перемоги британців над турками 1917 року Палестина та Єрусалим перейшли під контроль Великобританії.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Розділене місто

    Після Другої світової війни британці відмовилися від мандата над Палестиною. ООН проголосувала за поділ територій таким чином, щоб дати батьківщину тим, хто вижив під час Голокосту. Одразу після цього деякі арабські країни оголосили Ізраїлю війну. До 1967 року місто було розділене на ізраїльську західну та йорданську східну частини.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Східний Єрусалим знову переходить до Ізраїлю

    1967 року Ізраїль перемагає у Шестиденній війні проти Єгипту, Йорданії та Сирії. Ізраїльські війська захопили Сінайський півострів, Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Голанські висоти та Східний Єрусалим. Вперше з 1949 року ізраїльтяни знову отримали доступ до Стіни плачу. Офіційно Східний Єрусалим спочатку не анексували, а лише адміністративно інтегрували.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Мусульмани можуть і надалі відвідувати свої святині

    Відтоді влада Ізраїлю не забороняла мусульманам відвідувати розташовані в цьому місті мусульманські святі місця, зокрема мечеть Аль-Акса - третьої за значенням святині ісламу. Храмова гора має автономну мусульманську адміністрацію. Мусульмани можуть заходити на Храмову гору та в мечеть Аль-Акса й молитися тут.

  • Історія міста Єрусалим

    Місто розбрату - історія Єрусалима

    Остаточний статус і досі не визначений

    Єрусалим і досі вважається перешкодою на шляху до миру між Ізраїлем та Палестиною. 1980 року Ізраїль оголосив усе місто своєю "вічною та неподільною столицею". Після того, як 1988 року Йорданія відмовилася від своїх претензій на Західний берег річки Йордан та Східний Єрусалим, було проголошено Палестинську державу. І ця держава претендує на Східний Єрусалим як свою столицю, принаймні теоретичну.

    Автор: Інес Айзеле, Валерій Сааков


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