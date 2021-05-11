Ізраїль: ще двоє осіб загинули від ракетних обстрілів

У Тель-Авіві в ніч на середу, 12 травня, тривали ракетні обстріли із Сектора Гази. Кілька разів оголошувалася повітряна тривога, було чутно вибухи. У місті Лод, що за 20 кілометрів від Тель-Авіва, від вибуху ракети загинули двоє осіб, одна з яких неповнолітня, повідомила місцева поліція.

Ще одна ракета влучила в житловий будинок у населеному пункті Єхуд недалеко від Тель-Авіва. Повітряну тривогу оголошували також у містах Беер-Шева та Ашкелон. 11 травня повідомлялося про загибель двох жінок в Ашкелоні. Загалом унаслідок ескалації загинуло п'ятеро ізраїльтян, близько ста зазнали поранень. Більшу частину ракет - до 90 відсотків - перехоплює ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол".

Понад 1000 ракет із Сектора Гази

За даними ізраїльської армії, починаючи з 10 травня із Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено понад 1000 ракет. З них 850 впали на ізраїльську територію або були перехоплені, тоді як 200 приземлилися в Секторі Гази.

У свою чергу, ізраїльська авіація завдала удари по більш ніж 500 цілях в Секторі Гази, зокрема, зруйнувавши висотну будівлю, де містилися офіси членів політбюро радикального ісламського руху ХАМАС, який контролює дану територію.

Руйнування висотної будівлі в Секторі Гази унаслідок ізраїльських обстрілів

Також були зруйновані будинки провідних членів руху та поліцейські відділення. За даними органів охорони здоров'я Сектора Гази, загалом унаслідок авіаударів загинули 35 осіб, поранені 233.

Заворушення в Лоді

В ізраїльському місті Лод 11 травня було запроваджено надзвичайний стан після масштабних сутичок арабів та євреїв. Мер міста Яір Ревіво в телевиступі заявив про "громадянську війну" в місті та повну втрату контролю над ним. За словами мера, в місті були підпалені синагоги та багато автомобілів, розбиті вітрини крамниць. Порядок у Лоді повинні відновити військові.

Наслідки заворушень у Лоді, 11 травня

Також повідомляється про заворушення в населених пунктах Акко на півночі Ізраїлю та Яффі поблизу Тель-Авіва, де проживає значна кількість арабів.

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Палестинсько-ізраїльський конфлікт різко загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.