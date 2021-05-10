 ХАМАС випустив 130 ракет у бік Тель-Авіва: загинула жінка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2021

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Новини

ХАМАС випустив 130 ракет у бік Тель-Авіва: загинула жінка

Бойовики ХАМАС заявили про запуск 130 ракет по Тель-Авіву. Внаслідок обстрілу у місті Рішон-ле-Ціон загинула 50-річна жінка.

Автобус, що згорів внаслідок потрапляння ракети ХАМАС у місті Холон в Ізраїлі

Автобус, що згорів внаслідок потрапляння ракети ХАМАС у місті Холон в Ізраїлі

Одна людина загинула у вівторок, 11 травня, внаслідок ракетного обстрілу з боку Тель-Авіва з території Сектора Гази. За даними ізраїльського видання Haaretz, 50-річна жінка у місті Рішон-ле-Ціон поблизу Тель-Авіва стала жертвою прямого влучання ракети в її дім.

Також відомо, що від ракет постраждали інші міста: Рамат-Ган, Сдот і Тайбе.

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ХАМАС заявив про 130 ракет в бік Тель-Авіва

У радикальному русі ХАМАС раніше повідомили, що запустили у цей день загалом 130 ракет у бік Тель-Авіва. Це стало найбільшим ракетним ударом з території Сектора Гази за останній час.

Руйнування будівлі у Газі внаслідок удару армії Ізраїлю

Руйнування будівлі у Газі внаслідок удару армії Ізраїлю

У ХАМАС заявили, що атака є відповіддю на руйнування висотної будівлі у Газі, яка обвалилася раніше цього дня внаслідок удару, нанесеного армією Ізраїлю у відповідь на попередні обстріли з палестинської території.

Ескалація у Секторі Гази

Раніше цього дня внаслідок ракетних обстрілів Ізраїлю з території Сектору Гази вже загинуло двоє цивільних осіб. Як повідомили в ізраїльській національній медичній службі Magen David Adom, обидві жертви обстрілів - з міста Ашкелон на південному заході Ізраїлю. Загиблі - жінки 40 та 65 років.

Починаючи з понеділка, 10 травня, бойовики з Сектора Гази випустили у бік Ізраїлю понад 420 ракет, але близько 90 відсотків з них раніше були успішно перехоплені ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол".

Перехоплення ракети, запущеної з території Сектора Гази, ізраїльською системою Залізний купол

Перехоплення ракети, запущеної з території Сектора Гази, ізраїльською системою "Залізний купол"

Жертви ударів армії Ізраїлю

У відповідь на ці атаки Ізраїль почав завдавати ударів по Газі. За даними станом на середину вівторка, 11 травня, кількість загиблих на палестинській території внаслідок авіанальотів ізраїльської армії складає 26 осіб. Серед загиблих тут - дев'ятеро дітей, повідомляє агентство AFP.

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