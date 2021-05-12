У Раді Безпеки ООН закликали до припинення насильства на Близькому Сході

Кілька європейських країн, представлених у Раді Безпеки ООН, у середу, 12 травня, закликали до припинення насильства між ізраїльтянами та палестинцями. "Ми закликаємо всі сторони до негайної деескалації, припинення насильства та стриманості", - ідеться в заяві Естонії, Франції, Ірландії та Норвегії, оприлюдненій після екстреного засідання Радбезу.

Країни засудили як ракетні удари по Ізраїлю із Сектора Гази, так і ізраїльські авіаудари у відповідь. Палестинські удари по цивільному населенню Ізраїлю в заяві названо "неприйнятними та такими, що викликають занепокоєння". Ізраїль же, попри своє право на самозахист, має проявити максимальну стриманість та повагу до міжнародного права, говориться в заяві. Країни також закликали Ізраїль припинити будівництво поселень, знесення будинків та виселення (палестинців. - Ред.), зокрема, у Східному Єрусалимі.

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Тим часом Туніс, Норвегія та Китай вимагають скликати на 14 травня ще одне екстрене засідання Ради Безпеки ООН, присвячене ситуації на Близькому Сході. Радбез уже провів два засідання щодо загострення арабо-ізраїльського конфлікту, проте не ухвалив жодного рішення. За даними агентства AFP, ухвалення резолюції блокують США, які є союзником Ізраїлю.

Нагадаємо, що палестинсько-ізраїльський конфлікт різко загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима. 10 травня ХАМАС почав ракетні обстріли Ізраїлю. Унаслідок ударів загинули семеро осіб - один солдат і шестеро цивільних, серед яких шестирічна дитина, понад 200 дістали поранення. За даними органів охорони здоров'я Сектора Гази, унаслідок ударів Ізраїлю загинули 67 осіб, серед яких 17 дітей, ще 388 людей отримали поранення.