Ізраїльська армія атакувала систему тунелів ХАМАСу в Секторі Гази

Ізраїльські війська атакували систему тунелів, яку розбудував у Секторі Гази радикальний ісламський рух ХАМАС. У цій операції взяли участь 160 "літальних апаратів", яким надавали підтримку танки, заявив у п'ятницю, 14 травня, речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За його словами, операція тривала близько 40 хвилин. Її метою було знищення системи тунелів у Секторі Гази, знаної також як "метро", на розбудову якої в руху ХАМАС пішли роки. Наскільки її вдалося зруйнувати, поки що не відомо.

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Як підкреслив речник ЦАХАЛ, танки вели обстріл з території Ізраїлю, при цьому жоден ізраїльський солдат не ступив на територію Сектори Гази. Нагадаємо, що раніше ізраїльська армія оголосила про застосування наземних підрозділів в атаці на Сектор Гази, пізніше пояснивши, що про сухопутну операцію не йдеться.

За словами речника ізраїльської армії, починаючи з 10 травня із Сектора Гази вбік Ізраїлю екстремісти випустили вже 1800 ракет. Із них приблизно 430 впали на території Сектора Гази. За оцінками військових, ефективність ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол" складає близько 90 відсотків.

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Ситуація в регіоні загострилася після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалима.