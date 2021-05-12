Німеччиною прокотилася хвиля акцій проти Ізраїлю та євреїв

У Німеччині відбулося одразу кілька акцій антиізраїльського та антиєврейського характеру через нинішнє загострення палестино-ізраїльського протистояння. Зокрема, ввечері 12 травня в розташованому в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія місті Гельзенкірхен близько 180 демонстрантів намагалися пройти центром міста в бік синагоги. Центральна Рада євреїв опублікувала в Twitter відео з цього заходу, де, зокрема, чути вигуки з антисемітським змістом. У четвер, 13 травня, поліція підтвердила справжність цього відеозапису. Міські правоохоронці застосували кийки, про постраждалих не повідомляється.

Так само 12 травня в центрі Ганновера поліцейські зупинили антиізраїльську демонстрацію за недотримання протиепідемічних заходів. В акції взяло участь близько 550 осіб, з яких багато хто був без масок. Двоє учасників спробували спалити прапори Ізраїлю, але правоохоронці не допустили цього. Проти двох підозрюваних порушено кримінальну справу про заподіювання шкоди національним символам іноземних держав.

У Берліні вкрадено ізраїльський прапор біля штаб-квартири ХДС

У Берліні двоє невідомих викрали прапор Ізраїлю, піднятий біля штаб-квартири консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). Дії зловмисників зафіксували камери відеоспостереження, зазначили в поліції. Як пояснив генеральний секретар ХДС Пауль Ціміак (Paul Ziemiak), прапор було піднято "на знак солідарності з жертвами терористичних ракетних атак" і він мав провисіти до 14 травня - річниці заснування держави Ізраїль. Крім того, в берлінському районі Панков невідомі підпалили сміттєвий контейнер поблизу ратуші, щоб спалити прапор Ізраїлю, що висить на будівлі, але до місця події своєчасно прибули пожежники.

У місті Мангайм у землі Баден-Вюртемберг у ніч на 13 травня невідомий розбив вікно синагоги. Поліція проводить розслідування і посилила присутність біля єврейських установ. Бургомістр Мангайма і голова місцевої єврейської громади засудили атаку.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Нинішнє збройне протистояння між палестинцями та ізраїльтянами загострилося після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. У відповідь на це там розпочалися заворушення, під час яких постраждали сотні палестинців.

Згодом бойовики терористичного руху ХАМАС випустили з Сектора Газа протягом трьох днів по Ізраїлю понад 1,6 тисячі ракет, зазначила ізраїльська сторона. Більшість цих ракет було перехоплено ізраїльськими силами протиповітряної оборони. Ізраїль відреагував на обстріл ракетними ударами по сотнях позицій та будівель бойовиків у секторі. У регіон відбув спецпосланець США для посередництва щодо деескалації.

До припинення насильства закликали й в Раді Безпеки ООН.