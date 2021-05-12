Німеччиною прокотилася хвиля акцій проти Ізраїлю та євреїв
На тлі палестино-ізраїльського конфлікту в Німеччині відбулася низка акції антиізраїльського й антисемітського характеру. Подекуди була змушена втрутитися поліція.
Автомобіль поліції біля синагоги в Бонні
У Німеччині відбулося одразу кілька акцій антиізраїльського та антиєврейського характеру через нинішнє загострення палестино-ізраїльського протистояння. Зокрема, ввечері 12 травня в розташованому в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія місті Гельзенкірхен близько 180 демонстрантів намагалися пройти центром міста в бік синагоги. Центральна Рада євреїв опублікувала в Twitter відео з цього заходу, де, зокрема, чути вигуки з антисемітським змістом. У четвер, 13 травня, поліція підтвердила справжність цього відеозапису. Міські правоохоронці застосували кийки, про постраждалих не повідомляється.
Так само 12 травня в центрі Ганновера поліцейські зупинили антиізраїльську демонстрацію за недотримання протиепідемічних заходів. В акції взяло участь близько 550 осіб, з яких багато хто був без масок. Двоє учасників спробували спалити прапори Ізраїлю, але правоохоронці не допустили цього. Проти двох підозрюваних порушено кримінальну справу про заподіювання шкоди національним символам іноземних держав.
У Берліні вкрадено ізраїльський прапор біля штаб-квартири ХДС
У Берліні двоє невідомих викрали прапор Ізраїлю, піднятий біля штаб-квартири консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). Дії зловмисників зафіксували камери відеоспостереження, зазначили в поліції. Як пояснив генеральний секретар ХДС Пауль Ціміак (Paul Ziemiak), прапор було піднято "на знак солідарності з жертвами терористичних ракетних атак" і він мав провисіти до 14 травня - річниці заснування держави Ізраїль. Крім того, в берлінському районі Панков невідомі підпалили сміттєвий контейнер поблизу ратуші, щоб спалити прапор Ізраїлю, що висить на будівлі, але до місця події своєчасно прибули пожежники.
У місті Мангайм у землі Баден-Вюртемберг у ніч на 13 травня невідомий розбив вікно синагоги. Поліція проводить розслідування і посилила присутність біля єврейських установ. Бургомістр Мангайма і голова місцевої єврейської громади засудили атаку.
Загострення палестино-ізраїльського конфлікту
Нинішнє збройне протистояння між палестинцями та ізраїльтянами загострилося після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. У відповідь на це там розпочалися заворушення, під час яких постраждали сотні палестинців.
Згодом бойовики терористичного руху ХАМАС випустили з Сектора Газа протягом трьох днів по Ізраїлю понад 1,6 тисячі ракет, зазначила ізраїльська сторона. Більшість цих ракет було перехоплено ізраїльськими силами протиповітряної оборони. Ізраїль відреагував на обстріл ракетними ударами по сотнях позицій та будівель бойовиків у секторі. У регіон відбув спецпосланець США для посередництва щодо деескалації.
Стовпи диму видно у ранок середи над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.
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Безпорадна втеча
У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. За останню добу загинуло принаймні шестеро ізраїльтян, палестинська сторона повідомила про 48 загиблих.
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Руйнування у Газі
В ізраїльському командуванні запевняють,, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.
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Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях
ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.
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Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет
Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.
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Небезпека з неба
Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Якщо поруч немає, де сховатися
Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?
Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Каміння і сльозогінний газ у Хевроні
Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Економічні збитки і шкода довкіллю
По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Скільки це ще триватиме?
Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський
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Як працює ізраїльський "залізний купол" (12.05.2021)