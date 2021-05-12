ВПС Ізраїлю зруйнували багатоповерхівку в Газі, у якій працювали ЗМІ

Військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю у суботу, 15 травня, зруйнували багатоповерхівку в місті Газа, в якій розташовувалися офіси медіакомпаній, зокрема, американського інформагентства Associated Press (AP) та катарської телекомпанії "Аль-Джазіра". Людей закликали залишити будівлю приблизно за годину до авіаудару, зазначає інформагенція dpa.

Згодом ізраїльська армія повідомила у соцмережі Twitter, що, за її даними, у цій будівлі розміщувалися і підрозділи радикального ісламістського руху ХАМАС.

"Після завчасного попередження цивільних осіб та надання часу на евакуацію винищувачі ізраїльської армії атакували багатоповерхову будівлю, в якій розташовані підрозділи військової розвідки ХАМАС", - йдеться у повідомленні.

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В армії Ізраїлю зазначили, що у цій "будівлі містилися офіси цивільних засобів масової інформації", якими ХАМАС прикривався, свідомо використовуючи в якості "живого щита".

Реакція у США

Керівник інформагентства AP Гері Прюітт у спеціальній заяві зазначив, що в агентстві "шоковані та нажахані" руйнуванням будинку, в якому розташовувалися офіси AP та інших ЗМІ. За його словами, ізраїльська армія знала про розташування офісу та про те, що там могли бути люди. Прюітт назвав ситуацію такою, що "викликає занепокоєння".

"Нам ледь вдалося уникнути жахливої втрати життя", - зазначив гендиректор AP. З десяток співробітників агентства та фрілансерів вдалося вчасно евакуювати, але світ тепер менше знатиме про те, що відбувається у Сектрі Гази, додав Прюітт. За його словами, AP намагається отримати інформацію від уряду Ізраїлю та перебуває у контакті з цього приводу з Держдепартаментом США.

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Тим часом речниця Білого дому Джен Псакі у соцмережі Twitter зазначила, що Вашингтон безпосередньо повідомив Ізраїлю, що гарантування безпеки журналістів та незалежних ЗМІ є "першочерговим завданням".

Нові обміни ударами

До авіаударів по багатоповерхівці армія Ізраїлю вранці 15 травня атакувала густонаселений палестинський табір біженців, в результаті чого загинули щонайменше 10 палестинців, переважно діти, повідомляє АР.

Раніше цього ж дня палестинці вже тричі атакували ракетами Тель-Авів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина у передмісті.

Нагадаємо, протистояння між палестинцями та ізраїльськими силовиками загострилося наприкінці минулого тижня, приводом стало примусове виселення кількох палестинських сімей з одного з районів Східного Єрусалима. Після заворушень у Єрусалимі з початку цього тижня сторони обмінюються ударами. За даними ізраїльської армії, з Сектора Гази було випущено у бік Ізраїлю понад 2300 ракет, армія Ізраїлю ж своєю чергою атакувала близько 650 цілей. Загинули, за даними міністерства охорони здоров'я палестинської адміністрації, близько 140 палестинців. Рятувальні служби Ізраїлю кажуть про загибель внаслідок ракетних обстрілів десятьох ізраїльтян.