"Репортери без кордонів" вимагають розслідувати вбивство журналістки "Аль-Джазіри"

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" у своїй заяві в середу, 11 травня, назвала вбивство палестинської журналістки "Аль-Джазіри" Ширін Абу Акле серйозним порушенням Женевських конвенцій і зажадала термінового незалежного розслідування обставин її загибелі.

"Репортери без кордонів" розчаровані пропозицією міністра закордонних справІзраїлю Яїра Лапіда, щоб його країна взяла участь у розслідуванні вбивства журналістки. Необхідним є незалежне міжнародне розслідування", - додав генеральний директор організації Крістоф Делуар (Christophe Deloire) у своєму Twitter-акаунті.

Читайте також: Країни ЄС та США проти будівництва нових поселень на Західному березі Йордану

Палестинську журналістку телеканалу "Аль-Джазіра" Ширіну Абу Акле убили вранці 11 травня під час зйомки збройного конфлікту у таборі біженців у Дженіні на Західному березі річки Йордан. Абу Акле дістала кульове поранення в голову. Її доправили у критичному стані до шпиталю, де вона незабаром померла. Ширін Абу Акле був 51 рік, вона пропрацювала на телеканалі "Аль-Джазіра" понад 20 років.

Репортер видання, який був поруч із Абу Акле, який також був поранений, розповів, що вони мали намір знімати операцію ізраїльської армії, як раптом військові відкрили стрілянину, не попросивши журналістів піти чи перервати зйомку. Інші колеги журналістки кажуть, що на час убивства Абу Акле боїв між палестинцями та ізраїльтянами не було. Більше того, за їхніми словами, ізраїльські військові не припинили стрілянину навіть тоді, коли Абу Акле було поранено. Усі репортери були у жилетах з написом "Преса" та шоломах.

Ізраїльська армія покладає вину на палестинців

Ізраїльська армія заявила у своєму Twitter-акаунті, що військові проводили в таборі в Дженіні операцію із затримання підозрюваних у тероризмі, під час якої "десятки палестинців відкрили вогонь по солдатах і кидали в них вибухові пристрої", на що ізраїльські військові відповіли пострілами. "Армія оборони Ізраїлю розслідує цю подію та вивчає можливість того, що журналісти були поранені палестинськими бойовиками", - йдеться у повідомленні.