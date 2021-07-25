Запущено перший прямий авіарейс між Ізраїлем та Марокко

Ізраїльська авіакомпанія El Al вперше після нормалізації дипломатичних відносин між Ізраїлем та Марокко відкрила прямий комерційний міжнародний рейс між цими країнами. Він поєднає міста Таль-Авів та Марракеш, перший шестигодинний рейс за цим маршрутом здійснили вранці неділі, 25 липня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на авіакомпанію.

"Цей маршрут допоможе просувати туризм, торгівлю та економічну співпрацю між двома державами", - зауважив міністр з питань туризму Ізраїлю Йоель Развозов.

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El Al здійснюватиме до п'яти рейсів на тиждень між Тель-Авівом і Марракешем. У березні цього року у марокканському уряді висловили надію, що протягом першого року після відновлення прямих рейсів з Ізраїлем до Марокко прибуде до 200 тисяч туристів. У часи до пандемії коронавірусу Марокко відвідували щороку близько 13 мільйонів туристів з-за кордону. У 2020 році доходи від туризму країни обвалилися більш ніж наполовину - у грошовому еквіваленті втрати у цій галузі для країни становили майже 3,5 мільярда євро.

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До заснування держави Ізраїль у Марокко проживала одна з найбільших юдейських громад у Північній Африці та на Близькому Сході. Близько 250 тисяч осіб емігрували з Марокко до Ізраїлю між 1948 та 1964 роками. На сьогодні у Марокко проживає лише близько трьох тисяч євреїв, натомість сотні тисяч жителів Ізраїлю мають марокканське коріння.