Ізраїль і Бахрейн встановили дипломатичні відносини

Бахрейн та Ізраїль офіційно встановили дипломатичні відносини. Міністр закордонних справ Бахрейну Абдель Латіф бен Рашед аз-Заян і голова Національної Ради безпеки Ізраїлю Меір Бен Шаббат підписали відповідну заяву в столиці Бахрейну Манамі в неділю, 18 жовтня. На церемонії був присутній також міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Дипвідносини приведуть до "конструктивної співпраці в різних галузях", зазначив бахрейнський міністр. Домовленостей про встановлення дипвідносин Ізраїль та Бахрейн досягли 11 вересня. До того таке рішення ухвалили Об'єднані Арабські Емірати. Раніше дипломатичні відносини з Ізраїлем з арабських країн підтримували тільки Єгипет і Йорданія.

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Абу-Дабі і Манама офіційно закріпили зближення з Ізраїлем на церемонії в Білому домі у Вашингтоні 15 вересня. Президент США Дональд Трамп назвав день "історичним для миру на Близькому Сході". Прикладу Бахрейну і ОАЕ можуть послідувати ще "п'ять або шість країн", з якими вже ідуть переговори, зазначив Трамп, проте не назвав конкретні держави.

Палестинське керівництво засудило нормалізацію відносин з Ізраїлем. Представники Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ) порівняли її з "ударом ножем".