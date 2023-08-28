Ізраїль: Пройшла перша в історії зустріч з главою МЗС Лівії

МЗС Ізраїлю повідомило про таємну зустріч із главою МЗС Лівії. Уряд у Тріполі називає інцидент випадковим, а міністерку вже відправили у відставку.

Міністри закордонних справ Ізраїлю та Лівіїтаємно зустрілися в Італії минулого тижня, що стало першою в історії зустріччю глав МЗС двох країн, повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю в неділю, 27 серпня. Уряд у Тріполі заперечує факт переговорів і називає зустріч "випадковою".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що обговорив зі своєю лівійською колегою Наджлою Мангуш "великий потенціал відносин між двома країнами". Крім того, за словами Коена, сторони обговорили важливість збереження спадщини колишньої єврейської громади Лівії, можливу допомогу Ізраїлю в гуманітарних питаннях, сільському господарстві та управлінні водними ресурсами.

Главу МЗС Лівії відсторонили

Після заяви ізраїльської сторони прем'єр-міністр лівійського уряду Абдель Хамід Дбейба "тимчасово відсторонив" міністерку закордонних справ Мангуш і почав адміністративне розслідування з цього приводу, повідомляє агентство Reuters.

У МЗС країни заявляють, що Мангуш відмовилася від зустрічі з представниками Ізраїлю і цей інцидент був "непідготовленою, випадковою зустріччю під час візиту в міністерство закордонних справ Італії".

У заяві лівійського міністерства наголошується, що взаємодія не включала "будь-яких обговорень, угод або консультацій" і що МЗС "підтверджує своє повне і абсолютне неприйняття нормалізації відносин" з Ізраїлем. У відповідь на інцидент у Лівії спалахнули протести. Протестувальники підпалили резиденцію прем'єр-міністра Абдули-Хамід Дбейбеха і закликали його до відставки ввечері 27 серпня.

AP: Посередником зустрічі став глава ЦРУ

Як пише агентство AP з посиланням на джерело в уряді Лівії, нормалізацію відносин між країнами вперше обговорювали на зустрічі Дбейби і директора ЦРУ Вільяма Бернса, який відвідав Лівію в січні. Бернс запропонував уряду Дбейби приєднатися до групи чотирьох арабських країн, які нормалізували відносини з Ізраїлем у межах "Угод Авраама" за посередництва США 2020 року, пише AP.

За даними агентства, прем'єр Лівії дав початкову згоду, але залишився занепокоєний негативною реакцією громадськості в країні. Лівія не визнає незалежності Ізраїлю, а між країнами немає дипломатичних відносин. До того ж, відповідно до лівійського закону 1957 року, відносини з Ізраїлем караються позбавленням волі на строк до дев'яти років.