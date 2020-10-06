Ізраїль домовився про нормалізацію відносин з Суданом

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Судан та Ізраїль домовилися про нормалізацію відносин. Досягненню відповідних домовленостей передували проведені у п'ятницю, 23 жовтня, тристоронні телефонні перемовини за участю Трампа, а також прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та керівництва Судану, передає інформагенція AFP.

Таким чином, після ОАЕ та Бахрейну Судан став за останні два місяці третьою країною арабського світу, що вирішила нормалізувати свої відносини з Ізраїлем. Раніше дипломатичні відносини з Ізраїлем з арабських країн підтримували тільки Єгипет і Йорданія.

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Нетаньяху назвав угоду "величезним проривом"

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху назвав досягнення угоди про нормалізацію відносин з Суданом "величезним проривом у бік миру". Про це Нетаньяху сказав цього ж дня в своєму відеозверненні, передає інформагенція dpa. За його словами, вже невдовзі очікується зустріч делегацій обох країн, що обговорять двосторонню співпрацю в низці галузей, у тому числі в сільському господарстві та торгівлі.

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Нетаньяху згадав також і той факт, що Судан відкриє свій повітряний простір для рейсів з Ізраїлю, що значно скоротить авіасполучення з багатьма африканськими країнами.

Трамп: Ще кілька арабських країн готові до аналогічного кроку

Тим часом американський президент заявив, що "щонайменше" ще п'ять арабських країн так само готові до нормалізації відносин з Ізраїлем. "Сподіваємось, що Саудівська Аравія стане однією з цих країн", - додав Трамп, цитує AFP.

Хоч американський лідер не назвав більше жодної з цих країн, раніше Оман та Мавританія також сигналізувати готовність до нормалізації відносин з Ізраїлем, зазначає AFP.