Ізраїль та ОАЕ підпишуть угоду про пряме повітряне сполучення

Делегація Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) у вівторок, 20 жовтня, вперше в історії країни прибула до Ізраїлю з офіційним візитом. У Тель-Авіві планується підписати угоду про повітряне пасажирське сполучення між двома країнами. Очікується, що щотижня буде до 28 прямих рейсів між Ізраїлем і ОАЕ. Крім того, планується підписати угоду про безвізовий режим для громадян ОАЕ та Ізраїлю. Він набуде чинності через місяць після підписання.

Читайте також: ОАЕ та Бахрейн підписали з Ізраїлем угоди про нормалізацію відносин

Делегацію ОАЕ очолюють державний міністр з питань фінансів Обейд ат-Таїр і міністр економіки Абдулла аль-Марі, її супроводжує міністр фінансів США Стівен Мнучін. Вони зустрінуться з главою уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та міністром закордонних справ країни Габі Ашкеназі.

Напередодні уряд ОАЕ схвалив угоду про нормалізацію відносин з Ізраїлем, яку сторони уклали в серпні. Відповідно до угоди, ізраїльська влада припиняє анексію частини територій Західного берега річки Йордан щонайменше на чотири роки.

Раніше ОАЕ і Бахрейн підписали з Ізраїлем угоди про встановлення дипломатичних відносин. До цього дипломатичні відносини з Ізраїлем з арабських країн підтримували тільки Єгипет і Йорданія.

У свою чергу, палестинське керівництво виступає проти нормалізації відносин арабських країн з Ізраїлем. Його представники назвали "ганебним" візит представників ОАЕ до Тель-Авіва.

Читайте також: Іран і Туреччина різко розкритикували зближення між Ізраїлем і Бахрейном