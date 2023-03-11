Іран та Саудівська Аравія вирішили нормалізувати відносини

Сім років тому Саудівська Аравія та Іран розірвали дипломатичні зв'язки. Тепер вони домовилися нормалізувати відносини - за посередництва Сі Цзіньпіна.

Іран та Саудівська Аравія після семирічної перерви домовилися відновити дипломатичні зв'язки. Угоду підписали у п'ятницю, 10 березня, у Пекіні представники Ірану, Саудівської Аравії та КНР. У якості першого кроку до примирення заплановано зустріч міністрів закордонних справ, повідомили державні агенції IRNA та SPA.

Тегеран та Ер-Ріяд домовилися усунути розбіжності у їхньому діалозі та упродовж двох місяців відкрити відповідні дипломатичні представництва. Крім голови КНР Сі Цзіньпіна, посередниками на переговорах, які тривали кілька років, виступили Оман та Ірак. Консультації між обома країнами відновилися 2021 року в Іраку.

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Пекін та Вашингтон привітали угоду

Офіційні представники КНР та США привітали новини про нормалізацію відносин між двома країнами. "Це в наших інтересах", - заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі. За його словами, США підтримають будь-який крок, що сприятиме зменшенню напруженості в регіоні.

Відносини між Ер-Ріядом і Тегераном зіпсувалися в березні 2015 року, коли коаліція на чолі із Саудівською Аравією розпочала на території Ємену військову операцію проти хуситів, які сповідують шиїзм. У січні 2016 року Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном, після того, як її посольство в Тегерані зазнало атаки з боку натовпу протестувальників.

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