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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі (у центрі праворуч) під час візиту до Тегерана
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі (у центрі праворуч) під час візиту до ТегеранаФото: Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance
ПолітикаІран

Ядерна програма Ірану: МАГАТЕ веде "конструктивні дискусії"

Степан Смишляєв
4 год. тому

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час візиту до Тегерана назвав "конструктивними" перемовини з Іраном з ядерних питань. Він сподівається вийти на нові домовленості щодо ядерної програми країни.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у суботу, 4 березня, заявив, що переговори з офіційними представниками Ірану з ядерних питань проходять в "атмосфері роботи, чесності та співпраці", повідомляє Reuters.

"Проводячи конструктивну дискусію, як у нас зараз, і хороші домовленості, які, я впевнений, ми матимемо, ми прокладаємо шлях до важливих угод", - сказав Гроссі на спільній пресконференції з керівником Організації з атомної енергії Ірану Мохаммадом Есламі у Тегерані.

За словами очільника МАГАТЕ, перемовини стосуються двох основних напрямів. Перший - просування у питаннях, пов'язаних із ядерною програмою Ірану. Другий - науково-технічна співпраця з країною.

Дискусії про рівень збагачення урану

Візит Гроссі до Тегерана відбувся після оприлюднення цього тижня звіту МАГАТЕ, в якому, зокрема йшлося, що інспектори організації виявили на ядерному об'єкті Ірану частинки урану, збагаченого до рекордних 83,7 відсотка, що дуже близько до показників, необхідних для виробництва ядерної бомби. Також вони виявили, що Іран має у 18 разів більше збагаченого урану, ніж передбачено ядерною угодою, яка не виконується після виходу з неї США в 2018 році.

За словами західних дипломатів, в рамках візиту Гроссі планує домовитися про інтенсивніші інспекції МАГАТЕ на ядерних об'єктах Ірану, зауважує dpa.

Есламі ж на пресконференції вчергове заперечив збагачення урану його країною на понад 60 відсотків. "Ми сподіваємося, що візит Гроссі призведе до професійної співпраці в майбутньому", - наголосив посадовець. Він також анонсував проведення в Тегерані міжнародної ядерної конференції.

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