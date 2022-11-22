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Об'єкт у Фордо
Об'єкт у ФордоФото: AFP/Atomic Energy Organization of Iran/HO
ПолітикаІран

Іран збільшує збагачення урану до 60 відсотків

Сергій Ромашенко | Роман Губа
34 хв. тому

Іранська влада повідомила МАГАТЕ про збільшення збагачення урану ще на одному об'єкті - на заводі у Фордо.

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Іран приступив до збагачення урану до 60 відсотків на підземному заводі у Фордо, повідомило іранське напівофіційне інформагентство ISNA у вівторок, 22 листопада, зазначивши, що влада в Тегерані вже надіслала відповідне повідомлення до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Повідомляється також, що на об'єктах у Фордо та Нетензі встановлені додаткові центрифуги. Іран уже збагачує уран до 60 відсотків на іншому атомному заводі. За умовами міжнародної ядерної угоди 2015 року Іран не має права збагачувати уран вище 3,67 відсотка. Для виробництва ядерної зброї потрібне збагачення до 90 відсотків.

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Зрив ядерної угоди з Іраном

Міжнародна ядерна угода припинила діяти вже кілька років тому - після одностороннього виходу з неї Сполучених Штатів, президентом яких тоді був Дональд Трамп. З того часу робляться спроби врятувати цю угоду, але вони поки що не призвели до якихось результатів.

Лише нещодавно в Ірані було виявлено сліди урану на трьох незадекларованих об'єктах. У зв'язку з цим Рада керуючих МАГАТЕ 17 листопада ухвалила резолюцію США та "євротрійки" із закликом до виконання зобов'язань у рамках угоди про гарантії щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Крім того, МАГАТЕ вимагає від Ірану негайно пояснити походження ядерного матеріалу, виявленого на незадекларованих об'єктах, надати документацію та доступ до цих об'єктів. У повідомленні іранського агентства ISNA зазначається, що рішення Тегерана про збагачення урану до 60 відсотків на заводі у Фордо було ухвалено у відповідь на цю резолюцію.
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