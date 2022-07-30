Боррель закликав до термінового відновлення іранської ядерної угоди

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до термінового відновлення "Спільного всеосяжного плану дій" (СВПД), щодо іранської ядерної програми. "Зараз я поклав на стіл текст, у якому докладно розглядається скасування санкцій, а також кроки у ядерній галузі, необхідні для відновлення СВПД. Цей текст є найкращою можливою угодою, яку я як координатор переговорів вважаю можливою", - пояснив Боррель у статті, опублікованій у його блозі у суботу, 30 липня.

За словами глави європейської дипломатії, "укладання угоди зараз принесе значні економічні та фінансові дивіденди, а також зміцнить регіональну та глобальну безпеку". При цьому Боррель визнав, що хоча "це не ідеальна угода", але "вона охоплює всі істотні елементи та містить важко досягнуті всіма сторонами компроміси". "Кожний день без угоди у Відні відкладає конкретні економічні вигоди для іранського народу за рахунок суттєвого скасування санкцій США, а також вигоди від нерозповсюдження (ядерної зброї. – ред.) для всього світу" – попередив глава європейського зовнішньополітичного відомства.

Реалізація постраждала через рішення Трампа

Жозеп Боррель нагадав, що ухвалений у 2015 році СВПД закріпив "суворі обмеження на ядерну діяльність Ірану і найширший режим моніторингу та інспекцій, що будь-коли застосовувався Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ)". Своєю чергою, нагадав він, угода відкривала "перед Іраном перспективу отримати економічну вигоду від зняття санкцій США, ЄС та ООН".

Але повноцінна реалізація СВПД не відбулася через рішення президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому у 2018 році оголосив про вихід США з угоди та проведення односторонньої кампанії "максимального тиску" на Іран. "Зі свого боку, Іран збільшив свою ядерну активність до тривожного рівня", нагадав Боррель.

"ЄС та всі інші учасники СВПД ясно дали зрозуміти, наскільки ми не згодні з виходом США та повторним запровадженням санкцій", - наголосив глава європейської дипломатії та зазначив, що "максимальний тиск "з боку США" провалився, оскільки колективна єдність учасників, що залишилися, дозволила зберегти цю угоду. "Укладання угоди зараз принесе значні економічні та фінансові дивіденди, а також зміцнить регіональну та глобальну безпеку. Відмова від неї гарантує програш за обома рахунками - хто знає, на який термін", - зазначив Боррель.

Читайте також: Іран відновить переговори з Заходом щодо ядерної угоди

Ядерна угода з Іраном

Спільний всеосяжний план дій, який у 2015 році підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачав виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій, запроваджених раніше США та ЄС.

Переговори про повернення до дотримання умов СВПД почалися у Відні у квітні, але зайшли у глухий кут після обрання президентом Ірану Ібрагіма Раїсі - прихильника жорсткої лінії у відносинах із Заходом. Тим часом Тегеран продовжує збільшувати запаси урану, збагаченого до рівнів, які перевищують узгоджений СВПД.

Читайте також: Берлін, Лондон і Париж закликали Іран "припинити ядерну ескалацію"