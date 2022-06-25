Іран відновить переговори з Заходом щодо ядерної угоди

Іран та ЄС домовилися про відновлення переговорів щодо ядерної угоди. Відповідну заяву зробив у суботу, 25 червня, міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан після переговорів з верховним представником ЄС із зовнішньої політики ЄС Жозепом Боррелем у Тегерані.

"Ми готові відновити ядерні переговори найближчими днями", - цитує Амір-Абдоллахіана інформаційнґа агенція dpa.

Своєю чергою Боррель також висловився за негайні переговори. "Ми вийдемо з цього глухого кута і покінчимо з процесом ескалації, в якому ми перебували", - сказав він.

Водночас агенція Reuters повідомляє з посиланням на іранські ЗМІ, що з боку представників органів безпеки Ірану лунають заяви про продовження ядерної програми, поки "Захід не припинить нелегальну поведінку".

Ядерна угода з Іраном

Спільний всеосяжний план дій, який у 2015 році підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачав виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій, запроваджених раніше США та ЄС. Вашингтон в односторонньому порядку вийшов з угоди у травні 2018 року, після чого Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). США у відповідь посилили обмежувальні заходи проти Тегерана.

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Переговори щодо повернення до виконання умов СВПД розпочалися у Відні в квітні, але зайшли в глухий кут після того, як президентом Ірану став Ібрагім Раісі - прихильник жорсткої лінії у відносинах із Заходом. Тим часом Тегеран продовжує збільшувати запаси урану, збагаченого до рівнів, які перевищують узгоджений СВПД.

Резолюція МАГАТЕ щодо Ірану

8 червня Рада МАГАТЕ схвалила резолюцію, що критикує Тегеран у зв'язку з недостатнім розкриттям інформації про його ядерну програму. 30 членів Ради підтримали резолюцію, Росія та Китай проголосували проти неї. Індія, Лівія та Пакистан утрималися.

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Після цього гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що іранська влада розпочинає демонтаж 27 камер агентства, що застосовуються для моніторингу іранських ядерних об'єктів. Також МАГАТЕ попередило, що Ірану, ймовірно, знадобиться лише кілька тижнів, щоб зробити вихідний матеріал для ядерної зброї. Водночас Тегеран неодноразово заявляв, що хоче використовувати ядерні технології лише з мирною метою.