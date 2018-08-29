 Новий президент Ірану назвав умову повернення до атомних переговорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2021

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Новий президент Ірану назвав умову повернення до атомних переговорів

Тегеран повернеться до атомних переговорів із Заходом, якщо вони приведуть до скасування санкцій з боку США, заявив новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі.

президент ірану ібрагім раісі

Ібрагім Раісі обіцяє діяти в національних інтересах у переговорах із Заходом

Новий президент Ірану Ібрагім Раісі заявив, що його країна продовжуватиме переговори щодо атомної угоди лише за умови, що це призведе до скасування антиіранських санкцій з боку США. Про це глава іранської держави написав у п'ятницю, 6 серпня, на своїй сторінці в соцмережі Twitter. "Ми вітатимемо і підтримуватимемо кожну дипломатичну ініціативу, яка може привести до скасування санкцій", - наголосив Раісі, цитує агенція dpa.

Під час складання присяги перед іранським парламентом напередодні він заявляв, що Іран зацікавлений у врегулюванні атомної суперечки з Заходом і дотримуватиметься раціональної дипломатії, "яка, однак, буде в національних інтересах та без будь-якого тиску з-за кордону".

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Нагадаємо, з квітня у Відні тривають переговори щодо порятунку атомної угоди, підписаної в цьому місті в 2015 році. Дипломатичні зусилля країн-учасниць - Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії та Росії - спрямовані на повернення США до угоди, що включає також скасування санкцій проти Ірану. Разом з тим влада в Тегерані має знову дотримуватися своїх зобов'язань.

Після президентських виборів в Ірані в середині червня та зміни уряду переговори були перервані. Тепер їх має продовжити команда новообраного президента Раісі, якого вважають ультраконсервативним політиком.

США вийшли з атомної угоди за колишнього президента країни Дональда Трампа в 2018 році та знову запровадили жорсткі економічні санкції щодо Ірану. Своєю чергою Тегеран почав поступово відходити від виконання своїх зобов'язань щодо угоди та нарощувати ядерний потенціал. Іран навіть почав виробництво урану, ступінь очистки якого майже впритул наближався до рівня, необхідного для виробництва ядерної зброї.

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