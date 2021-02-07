Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом

Новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від можливої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Відповідну заяву новий іранський лідер зробив у понеділок, 21 червня, під час пресконференції в Тегерані. За словами Раісі, саме Сполучені Штати стали порушником укладеної 2015 ядерної угоди з Іраном, вийшовши з неї в односторонньому порядку.

Президент Ірану закликав Вашингтон негайно повернутися до угоди 2015 року та скасувати всі накладені раніше на Іран санкції. Крім того, Раісі наголосив, що програма балістичних ракет Ірану не підлягає обговоренню.

Санкції США проти Раісі

Як повідомлялося, за результатами проведених останніми вихідними виборів, Раісі отримав майже 62 відсотки голосів. Його попередник Хасан Роухані, якого політологи вважають прихильником поміркованої зовнішньополітичної лінії, не зміг знову балотуватися після двох термінів перебування при владі.

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Сам Раісі з 2019 року перебуває під санкціями США. Запровадження санкцій проти Раісі тодішня американська адміністрація пояснила його причетністю до порушень прав людини в Ірані. Раісі, зокрема, був причетний до масових страт політичних в'язнів наприкінці ірано-іракської війни в 1988 році. Тоді він ухвалив смертні вироки щодо п'яти тисяч осіб. Натомість сам Раісі запевнив сьогодні, що він зробив це як "захисник прав людини".

Консерватор Раісі ускладнить діалог між Іраном і США

Спостерігачі прогнозують, що обрання Раісі ускладнить діалог між США та Іраном. Нині цей ультраконсервативний політик також розглядається як можливий наступник верховного духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, 2018 року адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа в односторонньому порядку вийшла з ядерної угоди з Іраном і знову запровадила санкції проти Ірану. У відповідь на це Іран став порушувати умови угоди щодо обсягів зберігання та ступеня збагачення урану, визначеного укладеною 2015 року угодою.

Наступник Трампа Джо Байден, за його власними словами, готовий повернутися до угоди, однак за умови, що Іран спершу теж повернеться до виконання своєї частини угоди.