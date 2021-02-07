 Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2021

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Новини

Президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від зустрічі з лідером США Джо Байденом

Саме Сполучені Штати повинні повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року, вважає новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі. Він також не має наміру обговорювати з Байденом іранську ракетну програму.

Президент Ірану Ібрагім Раісі

Президент Ірану Ібрагім Раісі дорікнув США в порушенні ядерної угоди з Іраном

Новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від можливої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Відповідну заяву новий іранський лідер зробив у понеділок, 21 червня, під час пресконференції в Тегерані. За словами Раісі, саме Сполучені Штати стали порушником укладеної 2015 ядерної угоди з Іраном, вийшовши з неї в односторонньому порядку.

Президент Ірану закликав Вашингтон негайно повернутися до угоди 2015 року та скасувати всі накладені раніше на Іран санкції. Крім того, Раісі наголосив, що програма балістичних ракет Ірану не підлягає обговоренню.

Санкції США проти Раісі

Як повідомлялося, за результатами проведених останніми вихідними виборів, Раісі отримав майже 62 відсотки голосів. Його попередник Хасан Роухані, якого політологи вважають прихильником поміркованої зовнішньополітичної лінії, не зміг знову балотуватися після двох термінів перебування при владі.

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Сам Раісі з 2019 року перебуває під санкціями США. Запровадження санкцій проти Раісі тодішня американська адміністрація пояснила його причетністю до порушень прав людини в Ірані. Раісі, зокрема, був причетний до масових страт політичних в'язнів наприкінці ірано-іракської війни в 1988 році. Тоді він ухвалив смертні вироки щодо п'яти тисяч осіб. Натомість сам Раісі запевнив сьогодні, що він зробив це як "захисник прав людини".

Консерватор Раісі ускладнить діалог між Іраном і США

Спостерігачі прогнозують, що обрання Раісі ускладнить діалог між США та Іраном. Нині цей ультраконсервативний політик також розглядається як можливий наступник верховного духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, 2018 року адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа в односторонньому порядку вийшла з ядерної угоди з Іраном і знову запровадила санкції проти Ірану. У відповідь на це Іран став порушувати умови угоди щодо обсягів зберігання та ступеня збагачення урану, визначеного укладеною 2015 року угодою.

Наступник Трампа Джо Байден, за його власними словами, готовий повернутися до угоди, однак за умови, що Іран спершу теж повернеться до виконання своєї частини угоди.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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