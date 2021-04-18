 Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2021

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Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ

Іран має понад два кілограми збагаченого до 60 відсотків урану та понад 3200 кілограмів урану, збагаченого до різного рівня. Це в 16 разів більше, ніж країні дозволено за ядерною угодою 2015 року, заявили в МАГАТЕ.

Ядерний об'єкт в Ірані

Ядерний об'єкт в Ірані

Іран наразі виробив 2,4 кілограма урану, збагаченого до 60 відсотків. Про це в понеділок, 31 травня, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Загалом Іран має в своєму розпорядженні понад 3,2 тисячі кілограмів урану, збагаченого до різного рівня. Це в 16 разів більше, ніж Ірану дозволено мати згідно з ядерною угодою 2015 року.

За цією ж угодою Іран може збагачувати уран лише до 4 відсотків, які необхідні для використання його на атомних електростанціях. Для створення ядерної зброї потрібен уран, збагачений до 90 відсотків. Утім, коли уран збагачений до 60 відсотків, для досягнення більш високого рівня потрібно дуже мало часу. "Шістдесят відсотків - це майже клас зброї", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає видання Financial Times.

Він також зазначив, що перехід до збагачення урану до 60 відсотків відбувається в Ірані з квітня. Тоді МАГАТЕ втратило доступ до даних та знімків ядерних об'єктів Ірану через закінчення відповідної угоди. Гроссі також занепокоєний тим, що ядерні матеріали знаходяться в трьох незадекларованих місцях в Ірані і їхнє розташування МАГАТЕ невідомо.

Ядерна угода з Іраном

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи. Іран у відповідь заявив про поступовий відхід від виконання ядерної угоди, зокрема, почав збагачувати уран вище за передбачений угодою рівень та обсяг.

Тегеран вважає, що для виконання ним умов ядерної угоди США мають скасувати накладені обмеження. Натомість адміністрація президента США Джо Байдена наполягає на тому, що спочатку Іран має повернутися до виконання угоди, а тоді нинішній американський уряд скасує санкції щодо Ірану.

У квітні у Відні почалися переговори щодо повернення до дотримання умов Спільного всеосяжного плану дій за участі США. Так, 2 квітня відбулася відеоконференція спільної комісії зі СВПД, а 6 квітня у Відні пройшла зустріч робочих груп в очному форматі. Джо Байден сигналізував можливість повернення Вашингтона до участі в угоді.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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