 Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління для збагачення урану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2021

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Новини

Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління для збагачення урану

В Ірані запустили виробництво центрифуг нового покоління, які дозволять прискорити та підвищити рівень збагачення урану. Президент Ірану знову запевнив у мирному характері атомної програми країни.

Центрифуги на одному з атомних об'єктів Ірану (архівне фото)

Центрифуги на одному з атомних об'єктів Ірану (архівне фото)

Президент Ірану Хасан Роухані у суботу, 10 квітня, відкрив лінію з виробництва центрифуг нового покоління IR-9. За допомогою цих центрифуг Тегеран зможе суттєво прискорити та підвищити рівень збагачення урану.

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Роухані заявив про "велике досягнення" науковців Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ). "Ми дотримуємося договору про нерозповсюдження ядерної зброї та не переслідуємо військових цілей", - запевнив президент Ірану під час виступу по державному телебаченню, цитує інформагенція dpa. "А тому мирна атомна програма є нашим легітимним правом, й ми продовжимо її без іноземної допомоги", - додав Роухані.

У ядерній угоді, укладеній у 2015 році, Тегеран взяв на себе зобов'язання використовувати лише центрифуги старшого покоління IR-1, а також не перевищувати рівень збагачення урану в 4 відсотки. Утім, після виходу з угоди США за президентства Дональда Трампа Іран заявив про поступову відмову від своїх зобов'язань. За даними ОАЕІ, упродовж чотирьох місяців країна збагатила 57 кілограмів урану до рівня 20 відсотків. В організації кажуть, що за допомогою швидших центрифуг здатні довести рівень збагачення урану до 60 відсотків.

Критика на ардесу МАГАТЕ

Під час церемонії запуску виробництва нових центрифуг Роухані також розкритикував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). За його словами, завданням МАГАТЕ є не лише проводити перевірки та повідомляти про це, але також і надавати технічну підтримку країнам-членам. "Не ми щось винні МАГАТЕ, а навпаки", - стверджує президент Ірану.

МАГАТЕ в останні місяці неодноразово констатувала порушення Іраном своїх зобов'язань за ядерною угодою. Натомість Роухані заявляв, що Тегеран повернеться до виконання умов договору, якщо США зроблять те саме та скасують санкції проти Ірану.

Цього тижня у Відні відбувся перший раунд переговорів щодо ядерної угоди. Іран та США спілкувалися за посередництва інших учасників угоди - ЄС, Німеччини, Франції, Великобританії, Китаю та Росії. Наступного вівторка переговори мають продовжити.

Нагадаємо, нещодавно президенти Німеччини та Ізраїлю застерегли щодо отримання Іраном ядерної зброї.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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