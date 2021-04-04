 Переговори щодо ядерної угоди: Іран бачить конструктив, а США - довгий шлях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Переговори щодо ядерної угоди: Іран бачить конструктив, а США - довгий шлях

Під час першого раунду переговорів про іранську ядерну угоду представники Вашингтона та Тегерана спілкувались за посередництва ЄС. Тегеран повідомив про конструктивний початок, а Вашингтон очікує довгий процес.

Під час ядерної конференції у Відні

Під час ядерної конференції у Відні

Тегеран повідомив про конструктивний перший раунд переговорів щодо ядерної угоди, який пройшов у Відні. Про це у вівторок, 6 квітня, повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Після того, як США заявили про можливість скасування санкцій проти Ірану, представник Тегерана привітав це як "реалістичний і перспективний" план, повідомляє німецька медіакомпанія Deutschlandfunk.

Тим часом Вашингтон очікує тривалих переговорів щодо ядерної угоди. "Ми очікуємо, що в них будуть складні ділянки. Ми очікуємо, що це буде довгий процес", - заявила представниця Білого дому Дженіфер Псакі, передає агенція dpa. Вона додала, що, на думку американського уряду, дипломатичний шлях в цій ситуації є найкращим.

Переговори проходили між учасниками ядерної угоди, до яких, крім Ірану, входять Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія. Дипломати з США не брали участь в цих переговорах - посередником між Вашингтоном та Тегераном виступає ЄС. Переговори продовжаться 9 квітня.

Ядерна угода з Іраном

Нагадаємо, угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи. Іран у відповідь заявив про поступовий відхід від виконання ядерної угоди, зокрема, почав збагачувати уран вище за передбачений угодою рівень та обсяг.

Нині докладаються дипломатичні зусилля, спрямовані на повернення Ірану до виконання умов угоди. Утім, Тегеран наполягає на тому, що зробить це лише після того, як США скасують спершу обтяжливі економічні санкції, накладені на нього колишнім американським президентом Дональдом Трампом.

Саме скасування накладених США обмежень у Тегерані вважають передумовою повернення Ірану до цілковитого виконання ядерної угоди. Натомість адміністрація президента США Джо Байдена наполягає на тому, що спочатку Іран має повернутися до виконання угоди, а тоді нинішній американський уряд скасує санкції щодо Ірану.

Дивитись відео 01:15

В тренді модернізація та зростання витрат на ядерну зброю (18.06.2018)

Також за темою

Iran I Atomkraft I Atomanlage Natanz

Іран відмовляється від прямих перемовин зі США щодо ядерної угоди 04.04.2021

Тегеран ні прямо, ні непрямо не вступатиме у переговори зі США у Відні, де має відбутися зустріч спільної комісії щодо іранської ядерної угоди. Водночас Тегеран знов закликав Вашингтон зняти з нього економічні санкції.

Iran Atomeinigung | Gemeinsame Sitzung der JCPOA-Kommission

Переговори з Іраном продовжаться 6 квітня у Відні за участі США 02.04.2021

Під час запланованих на 6 квітня у Відні очних перемовин щодо порятунку ядерної угоди з Іраном будуть присутні й представники США, підтвердили у Держдепі.

IAEA-Flagge

Європейці відкликали з МАГАТЕ критичну резолюцію щодо Ірану 05.03.2021

Великобританія, Франція і Німеччина вирішили дати новий шанс переговорному процесу навколо атомної програми Тегерана.

Реклама

Докладно

Російські військові (фото з архіву)

Війська РФ біля України: як реагує ЄС і НАТО

Чи варто Україні розраховувати на щось більше від ЄС і НАТО, ніж заяви про "занепокоєння"?  

Grüne Verkehrsampel

Податкова амністія: кого стосується та що принесе

Україна стоїть за крок до податкової амністії. Хто зможе нею скористатися і як вона вплине на економіку, з'ясовувала DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  