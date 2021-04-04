Переговори щодо ядерної угоди: Іран бачить конструктив, а США - довгий шлях

Тегеран повідомив про конструктивний перший раунд переговорів щодо ядерної угоди, який пройшов у Відні. Про це у вівторок, 6 квітня, повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Після того, як США заявили про можливість скасування санкцій проти Ірану, представник Тегерана привітав це як "реалістичний і перспективний" план, повідомляє німецька медіакомпанія Deutschlandfunk.

Тим часом Вашингтон очікує тривалих переговорів щодо ядерної угоди. "Ми очікуємо, що в них будуть складні ділянки. Ми очікуємо, що це буде довгий процес", - заявила представниця Білого дому Дженіфер Псакі, передає агенція dpa. Вона додала, що, на думку американського уряду, дипломатичний шлях в цій ситуації є найкращим.

Переговори проходили між учасниками ядерної угоди, до яких, крім Ірану, входять Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія. Дипломати з США не брали участь в цих переговорах - посередником між Вашингтоном та Тегераном виступає ЄС. Переговори продовжаться 9 квітня.

Ядерна угода з Іраном

Нагадаємо, угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи. Іран у відповідь заявив про поступовий відхід від виконання ядерної угоди, зокрема, почав збагачувати уран вище за передбачений угодою рівень та обсяг.

Нині докладаються дипломатичні зусилля, спрямовані на повернення Ірану до виконання умов угоди. Утім, Тегеран наполягає на тому, що зробить це лише після того, як США скасують спершу обтяжливі економічні санкції, накладені на нього колишнім американським президентом Дональдом Трампом.

Саме скасування накладених США обмежень у Тегерані вважають передумовою повернення Ірану до цілковитого виконання ядерної угоди. Натомість адміністрація президента США Джо Байдена наполягає на тому, що спочатку Іран має повернутися до виконання угоди, а тоді нинішній американський уряд скасує санкції щодо Ірану.