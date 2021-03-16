 Іран відмовляється від прямих перемовин зі США щодо ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2021

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Новини

Іран відмовляється від прямих перемовин зі США щодо ядерної угоди

Тегеран ні прямо, ні непрямо не вступатиме у переговори зі США у Відні, де має відбутися зустріч спільної комісії щодо іранської ядерної угоди. Водночас Тегеран знов закликав Вашингтон зняти з нього економічні санкції.

Один з ядерних об'єктів в Ірані

Один з ядерних об'єктів в Ірані

Тегеран ні прямо, ні непрямо не вступатиме в переговори зі США у Відні. Про це у неділю, 4 квітня, заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Результати перемовин з Іраном передаватимуться представникам Вашингтона сторонами угоди, які ще у ній задіяні.

Представник зовнішньополітичного відомства Ірану вкотре закликав США повернутись до ядерної угоди та зняти усі накладені на Іран санкції. Щойно Вашингтон вчинить це, Тегеран відразу почне дотримуватись умов угоди, сказав Арагчі.

На 6 квітня у Відні запланована зустріч спільної комісії щодо іранської ядерної угоди. США підтвердили, що братимуть у ній участь. Представниця Білого дому Дженіфер Псакі наголосила, що переговори у Відні можуть виявитись конструктивними. За її словами, працюватимуть групи, які розглядатимуть, які заходи має вжити Іран для повернення в угоду, і як США повинні будуть знімати санкції з Ірану. Псакі підтвердила, що прямих перемовин у Відні з Іраном у США не планується.

Ядерна програма Ірану

Нагадаємо, угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи. Іран у відповідь заявив про поступовий відхід від виконання ядерної угоди, зокрема, почав збагачувати уран вище за передбачений угодою рівень та обсяг.

Нині докладаються дипломатичні зусилля, спрямовані на повернення Ірану до виконання умов угоди. Утім, Тегеран наполягає на тому, що зробить це лише після того, як США скасують спершу обтяжливі економічні санкції, накладені на нього колишнім американським президентом Дональдом Трампом.

Саме скасування накладених США обмежень у Тегерані вважають передумовою повернення Ірану до цілковитого виконання ядерної угоди. Натомість адміністрація президента США Джо Байдена наполягає на тому, що спочатку Іран має повернутися до виконання угоди, а тоді нинішній американський уряд скасує санкції щодо Ірану. 

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