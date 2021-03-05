Президенти ФРН та Ізраїлю застерегли щодо отримання Іраном ядерної зброї

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) запевнив, що Німеччина поділяє мету Ізраїлю не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Про це Штайнмаєр сказав у вівторок, 16 березня, на проведеній у Берліні зустрічі з ізраїльським колегою Реувеном Рівліном.

"Ми поділяємо занепокоєння щодо безпеки Ізраїлю", - сказав Штайнмаєр, цитує агенція новин dpa. "Ми поділяємо ціль Ізраїлю виключити можливість розробки та набуття Іраном ядерної зброї", - запевнив президент ФРН. За його словами, Німеччина також поділяє стурбованість щодо ролі Ірану в регіоні та його ракетної програми.

Рівлін: Іран очолює екстремістські сили

Реувен Рівлін своєю чергою заявив, що екстремістські сили несуть загрозу стабільності в регіоні, а Іран стоїть на чолі цих сил. "Міжнародна спільнота має виступити єдиним фронтом і безкомпромісно проти зміцнення ядерного потенціалу Ірану", - зазначив президент Ізраїлю.

За його словами, це також має стосуватися підтримки Іраном терористичних організацій, що загрожують Ізраїлю і стабільності в регіоні. У цій ситуації Ізраїль "покладається на друзів у Європі", зазначив Рівлін.

Нагадаємо, Штайнмаєр став першим президентом ФРН, котрий у січні 2020 року під час пам'ятних заходів виступив з промовою в ізраїльському меморіальному комплексі "Яд-Вашем", присвяченому жертвам Голоксту.

Планувалося, що навесні 2020 року Штайнмаєр також відвідає з державним візитом Ізраїль, однак через пандемію COVID-19 його візит перенесли.

Ядерна програма Ірану

Нагадаємо, нині тривають дипломатичні зусилля, спрямовані на поверненні Ірану до виконання умов укладеної в 2015 році ядерної угоди. Утім, Тегеран наполягає на тому, що повернеться до угоди лише після того, як це зроблять США, відмовившись від попередніх переговорів.

Іран зокрема вимагає, щоб США спершу скасували обтяжливі економічні санкції, накладені на цю країну колишнім американським президентом Дональдом Трампом.

Раніше у лютому 2021 року Іран обмежив співпрацю з інспекторами з МАГАТЕ.

На кого націлені санкції США? Іран Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

На кого націлені санкції США? Північна Корея Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

На кого націлені санкції США? Сирія Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

На кого націлені санкції США? Росія У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

На кого націлені санкції США? Куба Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк

