Президенти ФРН та Ізраїлю застерегли щодо отримання Іраном ядерної зброї

У Берліні поділяють мету Ізраїлю не допустити отримання Іраном ядерної зброї, наголосив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) запевнив, що Німеччина поділяє мету Ізраїлю не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Про це Штайнмаєр сказав у вівторок, 16 березня, на проведеній у Берліні зустрічі з ізраїльським колегою Реувеном Рівліном.
"Ми поділяємо занепокоєння щодо безпеки Ізраїлю", - сказав Штайнмаєр, цитує агенція новин dpa. "Ми поділяємо ціль Ізраїлю виключити можливість розробки та набуття Іраном ядерної зброї", - запевнив президент ФРН. За його словами, Німеччина також поділяє стурбованість щодо ролі Ірану в регіоні та його ракетної програми.
Реувен Рівлін своєю чергою заявив, що екстремістські сили несуть загрозу стабільності в регіоні, а Іран стоїть на чолі цих сил. "Міжнародна спільнота має виступити єдиним фронтом і безкомпромісно проти зміцнення ядерного потенціалу Ірану", - зазначив президент Ізраїлю.
За його словами, це також має стосуватися підтримки Іраном терористичних організацій, що загрожують Ізраїлю і стабільності в регіоні. У цій ситуації Ізраїль "покладається на друзів у Європі", зазначив Рівлін.
Нагадаємо, Штайнмаєр став першим президентом ФРН, котрий у січні 2020 року під час пам'ятних заходів виступив з промовою в ізраїльському меморіальному комплексі "Яд-Вашем", присвяченому жертвам Голоксту.
Планувалося, що навесні 2020 року Штайнмаєр також відвідає з державним візитом Ізраїль, однак через пандемію COVID-19 його візит перенесли.
Нагадаємо, нині тривають дипломатичні зусилля, спрямовані на поверненні Ірану до виконання умов укладеної в 2015 році ядерної угоди. Утім, Тегеран наполягає на тому, що повернеться до угоди лише після того, як це зроблять США, відмовившись від попередніх переговорів.
Іран зокрема вимагає, щоб США спершу скасували обтяжливі економічні санкції, накладені на цю країну колишнім американським президентом Дональдом Трампом.
Раніше у лютому 2021 року Іран обмежив співпрацю з інспекторами з МАГАТЕ.
Попри вимоги Тегерана, Вашингтон не послабить санкції до початку дипломатичного діалогу з Іраном щодо ядерної програми.