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Уран

Уран - хімічний елемент. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "уран".

Особливе значення уран отримав унаслідок відкриття поділу ядра урану наприкінці 1930-х років. Завдяки ланцюговій ядерній реакції ізотоп Уран-235 широко використовується як паливо для атомних електростанцій, а також у ядерній зброї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Держдеп: США відновлять винятки із санкцій проти Ірану

Держдеп: США відновлять винятки із санкцій проти Ірану 05.02.2022

Влада США має намір відновити скасовані Дональдом Трампом винятки з режиму санкцій щодо ядерної програми Ірану. Тегеран заявив, що це правильний, але недостатній крок.

Як криза у Казахстані може вплинути на світовий енергетичний ринок

Як криза у Казахстані може вплинути на світовий енергетичний ринок 10.01.2022

Казахстан є найбільшим у світі експортером урану та входить до числа провідних виробників нафти та вугілля. Хаос, що утворився в країні останніми днями, вже позначився на світових енергетичних ринках. Які прогнози?

Китай тестує атомну електростанцію майбутнього (29.12.2021) 29.12.2021

Китай готовий розпочати революцію в енергетиці: він тестуватиме ядерний реактор, який працює не на урані, а на торії. Вважають, що це безпечніше й екологічніше. Реактор уже збудували.
Чому Франція за атомну енергію і проти вітряків - Європа у фокусі (18.10.2021)

Чому Франція за атомну енергію і проти вітряків - "Європа у фокусі" (18.10.2021) 18.10.2021

Естонія: звідки на карті взялося секретне містечко часів СРСР. Німеччина: де знаходиться рай для старих корів і биків. Польща: чим приваблюють туристів у польські Карпати.

Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ

Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ 31.05.2021

Іран має понад два кілограми збагаченого до 60 відсотків урану та понад 3200 кілограмів урану, збагаченого до різного рівня. Це в 16 разів більше, ніж країні дозволено за ядерною угодою 2015 року, заявили в МАГАТЕ.

МАГАТЕ підтверджує, що Іран почав процес збагачення урану до 60 відсотків

МАГАТЕ підтверджує, що Іран почав процес збагачення урану до 60 відсотків 18.04.2021

МАГАТЕ підтвердило, що Іран почав процес збагачення урану до 60 відсотків, як і оголошувала влада країни.
Берлін, Лондон і Париж засудили плани Ірану збагачувати уран

Берлін, Лондон і Париж засудили плани Ірану збагачувати уран 14.04.2021

Тегеран робить серйозний крок у напрямку розробки ядерної зброї, застерігають в МЗС трьох країн. Німеччина, Франція і Великобританія вбачають у цьому загрозу для переговорів довкола ядерної програми Ірану.

Іран заявив про намір збагачувати уран до 60 відсотків

Іран заявив про намір збагачувати уран до 60 відсотків 13.04.2021

США назвали провокацією заяву Тегерана про збагачення урану до 60 відсотків. Це ставить під сумнів серйозність намірів Ірану на переговорах у Відні, кажуть у Білому домі.
Іран назвав плідними перемовини з МАГАТЕ

Іран назвав "плідними" перемовини з МАГАТЕ 21.02.2021

Переговори в Тегерані між керівництвом МАГАТЕ й іранськими чиновниками були "плідними", запевнив представник Ірану. Іранська влада також пообіцяла невдовзі опублікувати результати цих переговорів.
Іран підвищив рівень збагачення урану до 20 відсотків

Іран підвищив рівень збагачення урану до 20 відсотків 04.01.2021

Збагачення Іраном урану до рівня 20 відсотків розпочалося на ядерному об'єкті в Фордо, повідомили в Тегерані. На такі дії іранської влади вже різко відреагував Ізраїль.
Уранові проблеми: Україна може втрати власний видобуток

Уранові проблеми: Україна може втрати власний видобуток 10.12.2020

В Україні страйкують працівники уранових шахт. Уже кілька днів поспіль шахти "Східного гірничо-збагачувального комбінату" простоюють через брак коштів для видобутку урану. Гірники попереджають про швидку "смерть" галузі.
МАГАТЕ: Іран увосьмеро перевищив допустимі обсяги збагаченого урану

МАГАТЕ: Іран увосьмеро перевищив допустимі обсяги збагаченого урану 05.06.2020

Обсяги збагаченого урану перевищили в Ірані 1,5 тонни, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. Там занепокоєні відмовою країни пустити міжнародних експертів на об'єкти, де може здійснюватися збагачення урану.

Іран уп'ятеро перевищив допустимі обсяги збагаченого урану - МАГАТЕ

Іран уп'ятеро перевищив допустимі обсяги збагаченого урану - МАГАТЕ 03.03.2020

Іранські фахівці збагатили вже більше тонни урану, що вп'ятеро перевищує ліміт, прописаний у ядерній угоді від 2015 року, кажуть у МАГАТЕ. Іран також не пускає експертів МАГАТЕ на деякі ядерні об'єкти.
В Ірані запевняють, що залишаються в ядерній угоді

В Ірані запевняють, що залишаються в ядерній угоді 20.01.2020

Попри попередні наміри збагачувати уран без обмежень, Іран заявляє про прихильність ядерній угоді від 2015 року. Уряд країни критикує європейські держави через недостатні зусилля для порятунку договору.
Іран оголосив про останній етап відмови від зобов'язань за ядерною угодою

Іран оголосив про останній етап відмови від зобов'язань за ядерною угодою 05.01.2020

Тегеран має намір надалі збагачувати уран без обмежень, керуючись лише власним потребами, але обіцяє співпрацювати з МАГАТЕ.
У Петербург прибула нова партія ядерних відходів з Німеччини

У Петербург прибула нова партія ядерних відходів з Німеччини 22.12.2019

600 тонн ядерних відходів далі відправлять потягом з Санкт-Петербурга в Новоуральськ. Вантаж проїде біля житлових будинків, зазначають екологи.
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