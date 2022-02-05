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Уран - хімічний елемент. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "уран".
Особливе значення уран отримав унаслідок відкриття поділу ядра урану наприкінці 1930-х років. Завдяки ланцюговій ядерній реакції ізотоп Уран-235 широко використовується як паливо для атомних електростанцій, а також у ядерній зброї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.