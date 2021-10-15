Підземні ядерні відходи в Німеччині: чи є загроза катастрофи
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У 1960-их роках Західна Німеччина шукала місце для зберігання радіоактивних відходів, які почали накопичуватися через розвиток атомної промисловості. Зрештою наприкінці 1960-их протягом 10 років в соляну шахту Asse II, що неподалік колишнього кордону між Західною та Східною Німеччиною, привезли близько 126 тисяч бочок із відходами низького та середнього рівня активності. Більшість із них - це відходи ядерних реакторів, зокрема фільтри та будівельні матеріали. Невелика частина - відходи науково-дослідних і медичних установ. У шахті також є трохи плутонію та урану. І все це лежить там і донині...