Ядерні відходи АЕС - цінний ресурс чи радіоактивне сміття?

Природа й екологіяФранціяЯдерні відходи АЕС - цінний ресурс чи радіоактивне сміття?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПрирода й екологіяФранціяКійо Деррер07.10.20247 жовтня 2024 р.Ядерний паливний стрижень використовують в реакторах АЕС лише 3-6 років і здебільшого "викидають", попри ще наявний енергетичний потенціал. Франція - одна з небагатьох країн, що переробляють ядерні відходи. Навіщо і як саме це працює?https://p.dw.com/p/4kAhnРеклама