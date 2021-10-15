Ядерні відходи АЕС - цінний ресурс чи радіоактивне сміття?

Кійо Деррер

07.10.2024 7 жовтня 2024 р.

Ядерний паливний стрижень використовують в реакторах АЕС лише 3-6 років і здебільшого "викидають", попри ще наявний енергетичний потенціал. Франція - одна з небагатьох країн, що переробляють ядерні відходи. Навіщо і як саме це працює?