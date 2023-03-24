Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Разом з танками Великобританія має намір поставити Україні снаряди до них зі збідненим ураном. Які його особливості і де ці снаряди уже застосовували?

З подачі президента Володимира Путіна в Росії та на Заході продовжують обговорювати заплановані постачання Україні зброї зі збідненим ураном. Глава Кремля у вівторок, 21 березня, сказав, що Москва реагуватиме на це, але не уточнив, як саме. При цьому Путін звинуватив Захід у намірах застосувати "зброю з ядерним компонентом". Глава МЗС Сергій Лавров назвав постачання "кроком до нарощування ескалації". Приводом стала заява влади Великобританії про плани передати Україні не лише танки Challenger, а й снаряди до них, які містять збіднений уран. DW зібрала основні факти про цю зброю.

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Що таке збіднений уран і чому його цінують військові

Збіднений уран - це метал, побічний продукт, який утворюється при збагаченні урану для атомних електростанцій. Його радіоактивність може становити близько 60 відсотків звичайного, природного урану.

Одна з головних властивостей збідненого урану - висока щільність. Для порівняння - вона на 70 відсотків перевищує щільність свинцю. Це, а також відносна дешевизна металу, роблять його привабливим для оборонної промисловості. Снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні. З цього металу виготовляють елементи для авіаційних та танкових снарядів, а також броню для танків.

Принцип дії снаряда з збідненим ураном такий: він не вибухає, а прошиває броню танка, спричиняючи займання його боєкомплекту та палива. У разі влучання у ціль виникають надзвичайно високі температури, снаряд плавиться і частково випаровується, а урановий пил, що утворився, займається. Збіднений уран не є ядерною зброєю і його використання не заборонене.

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Які країни мають таку зброю та застосовували її

Снаряди зі збідненим ураном мають багато країн, серед яких США, Великобританія, Франція, Китай, Росія та інші. Армія Німеччини їх не використовує.

Уперше масштабно ці снаряди застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці. За даними Пентагону, тоді переважно використовувалися заряди до гармати калібру 30 міліметрів, встановленої на американському штурмовому літаку А-10.

Потім снаряди з урановою серцевиною було застосовано в колишній Югославії та у війні в Іраку у 2003 році. Це стандартне протитанкове озброєння британських танків Challenger та американських танків Abrams M1. Обидві моделі танків постачатимуться Україні, але США заявили, що не планують передавати українській армії снаряди зі збідненим ураном. Не буде броні з урану й у танків, які Вашингтон планує передати Києву.

Чи шкідливий збіднений уран для здоров'я

Снаряди із збідненим ураном потенційно можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я людини як через забруднення організму важким металом, так і його радіоактивне випромінювання. Наскільки ця небезпека велика - спірне питання, на яке немає однозначної відповіді. Встановити причинно-наслідковий зв'язок між впливом випромінювання та захворюванням на рак дуже важко. Вважають, що ризик незначний. Тим не менш, рекомендується випускати ці снаряди з бронетехніки та по можливості не використовувати їх у густонаселених районах.

Радіоактивне випромінювання від таких снарядів не проникає через шкіру чи одяг, шкідливим вважається радіоактивний пил, який може потрапити в організм людини через дихальні шляхи або з водою та їжею. Як і інші важкі метали, як-от свинець або ртуть, збіднений уран може вражати нирки та печінку. Вважається, що він також може призвести до захворювання на лейкемію (рак крові) або інші види раку, що проявляється, як правило, через тривалий час, іноді через 20-30 років після контакту з радіоактивною речовиною.

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На початку 2000-х років у Європі зафіксували випадки, що отримали в пресі назву "Балканський синдром" - захворювання на лейкемію у кількох десятків солдатів, в основному з Італії, які брали участь в операціях в Югославії. В Італії 2009 року суд вперше присудив компенсацію військовому, який захворів на рак після служби в Сомалі на початку 1990-х, де США також застосовували зброю зі збідненим ураном.

Проте численні дослідження у різних країнах не змогли однозначно довести, що причиною захворювань були саме снаряди із збідненим ураном. Такого висновку дійшов і комітет Європарламенту з питань охорони здоров'я у 2010 році, вивчивши експертні висновки. Він називає вплив такого випромінювання "дуже малим" порівняно з природним випромінюванням. Комітет рекомендує в регіонах, де йдуть війни, не допускати населення до ураженої такою зброєю техніки та утилізувати її належним чином.