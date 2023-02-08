Тарас Чмут: "Ми не виграємо війни лише танками"

DW: Почнемо з обговорення поставок важкого озброєння для України, зокрема, танків. Зараз Україна очікує на передачу основних бойових західних танків: Leopard, Abrams, Challenger, можливо, пізніше і французькі Leclerc. Які переваги у війні вони можуть дати Україні? І про що свідчить готовність Заходу їх надати?

Тарас Чмут: Отримання західних - саме західних, не радянських, не пострадянських - танків було одним з етапів збільшення і розширення західної допомоги для, з одного боку, зупинення можливого російського наступу, а з іншого боку, для розгортання українського контрнаступу. Цю тему ми тиснули з весни-літа, і цього року низка країн озвучила готовність надати західні танки. Не нові, 80-90-х років випуску, різну кількість різних версій у різному стані з різним таймінгом отримання. Тобто якісь можуть бути отримані аж через рік, якісь отримані в кінці цього року, якісь - через декілька місяців.

Тарас Чмут Фото: DW/D. Katkow

Але ця історія відкриває нам дорогу до нового типу техніки, якого ми раніше не отримували. Очевидно, ми не виграємо танками війну, але вони нам у цьому допоможуть. Плюс, поставивши галочку в графі "танки", можемо переходити до наступних. Наступна в нас - авіація. Про неї ми говоримо так само довго і зараз говоримо гучніше, частіше. І це вже, скажімо так, значно стратегічніший вид озброєння, який може значно більше вплинути на хід війни, аніж танки.

Читайте також: Війна РФ проти України: західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Якщо говорити про танки, скільки ми можемо отримати? Глава МЗС Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що в першому пакеті буде до 140 танків. А скільки нам треба для того, щоб не лише поповнити свої бойові втрати, а й наростити потенціал для контрнаступу?

Скільки б їх не було, потрібно завжди більше, на вчора і кращих. 140 танків - це, наприклад, дві танкові бригади або 14 танкових рот. Це - можливість компенсувати втрати декількох місяців активної війни весни. З іншого боку, ми отримували декілька сотень, напевно десь 400, можливо, навіть більше радянських чи пострадянських танків від Польщі, Чехії, інших країн, і будемо продовжувати їх отримувати. Зараз поляки дають PT-91 власного виробництва, які є глибокою модернізацією T-72. Тому, з одного боку, ми компенсовуємо пострадянськими танками, з іншого боку, відкриваємо вікно отримання західних.

Скільки їх може бути? Можуть бути і тисячі. Інша справа, в якому проміжку часу, від яких країн, у яких версіях, в якому стані. У Штатах є тисячі Abrams. Очевидно, вони нам всі не віддадуть, але де 10-20-30, там в перспективі нові 10-20-30. Європа може виділити декілька сотень, 200-300 Leopard різних версій, в основному А4. Британія може виділити понад 100 Challenger 2. І є ще Challenger 1 в Йорданії, про можливість викупу яких зараз піднімається питання, і Challenger 2 в Омані. Є декілька сотень Leopard-1 в Європі. І є країни з пострадянськими танками, є Корея, є Кіпр, Греція. Ринок до кінця не вичерпано, і Україна може претендувати на сотні в розрізі декількох років.

Читайте також: Німецький експерт про танк Leopard-1: Cтарий, але не металобрухт

Ви вже згадали про західну авіацію. Яка ймовірність того, що ми зможемо отримати винищувачі найближчим часом, вже цього року, наприклад, F-16 або Tornado, Dassault Rafale чи Gripen?

99,8 відсотка на політичному рівні. На практичному - трошечки менший відсоток, напевно, 70. Але, я думаю, що це питання буде вирішено в найближчі місяці на політичному рівні, далі піде процес опанування, підготовки, переосмислення тактики застосування. І, можливо, в другій половині року, ближче до Нового року, вони могли б з'явитися в Україні.

Це не швидкий процес. На жаль, хотілося б швидше, але тема, з одного боку, чутлива, а, з іншого боку, складна. І якщо танк зламався, то він зупинився, а якщо винищувач зламався, то він впав. І це значно небезпечніше, трагічніше і репутаційно незручно для виробників, щоб їхня техніка - а це дорога техніка, від 40 до 200 мільйонів доларів за борт у комплексі - отримувала погану рекламу. Тому всі зацікавлені в тому, щоб якщо вони будуть, а вони будуть, то щоб вони себе чудово проявили, якісно зарекомендували і в черговий раз показали перевагу західної зброї, в першу чергу, американської, над радянською російською.

Попри те, що ми постійно отримуємо допомогу, завжди критично бракує і озброєння, і боєприпасів. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Чого саме Україні постійно бракує на полі бою?

Всього, починаючи від людей, закінчуючи боєприпасами, технікою, озброєнням, зв'язком. Подібна війна, яку ми ведемо, не велася в Європі з часів Другої світової, у світі - можливо, з часів Кореї, В'єтнаму. Світ не готовий і ми не готові, Росія не готова. Відповідно кожного дня потрібно багато всього, і ми не можемо це закупити швидко, нам не можуть це виготовити швидко, Захід не може це передати швидко. Тому маємо ситуацію, коли боєприпасів не вистачає, техніки менше, ніж хотілося б, стан її і навченість людей не такі, як хотілося б. Але і при цьому варіантів не воювати у нас немає.

І через закінчення боєприпасів деяка техніка просто почне відходити з поля бою?

Так, радянська - однозначно. "Піони" будуть відмирати, "Гіацинти" будуть відмирати, радянські танки - це їхня, напевно, остання війна. Взагалі Європа зараз проводить велике переозброєння. І, я думаю, за два чи максимум три роки так чи інакше "зіллє" всю свою радянську, пострадянську зброю нам і замінить її на якісь сучасні західні відповідники.

А Україна коли зможе переозброїтись на таку нову сучасну зброю?

Україна це проходить еволюційним шляхом. Щось втрачається в боях, щось ламається, щось замінюється на нове. Я не певен, що в нас буде 100 відсотків переозброєння в найближчі, можливо, навіть 10-15 років. Але воно нам не потрібно, тому що ми не знаємо, скільки ця війна буде і який світ буде після неї, і яка Україна буде, і яка Росія буде, якщо вона буде взагалі. Тому тут доволі складно. Ми еволюційно, природним шляхом переозброюємося.

Як два брати-українці гатять з німецької гаубиці To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Як Ви оцінюєте допомогу від Німеччини? І що, на Вашу думку, з військової техніки, озброєння Німеччина ще могла б передати, щоб вплинути на хід бойових дій?

Німці повільно розкачуються, але виходять на великі темпи. І якщо подивитися по обсягах і типажу, то там доволі багато всього. Є питання по авіації, є питання по флоту, є питання по бронетехніці, є питання багато по чому. Але там є питання до стану їхньої армії, до готовності їхньої армії і до того, що знову ж не одна Німеччина, не одна Америка, а й інші країни теж мають підтримувати, і вони це роблять. І це все розтікається в часі. І, з одного боку, ніби всього всюди багато, а, з іншого боку, щось буде через пів року, щось буде через рік, щось буде ще пізніше. Зараз отримуємо те, що нам обіцяли влітку. Наступного літа отримаємо те, що обіцяють зараз. І так воно природним шляхом буде трансформуватися.

Читайте також: Німеччина: чи готовий Бундесвер до бою?

Зараз росіяни активно наступають на сході України і закидають наших військових, як кажуть оглядачі, "гарматним м'ясом". І так само все більше говорять про можливий великий наступ росіян найближчим часом. На Вашу думку, де він може бути? І наскільки може Росія просунутися?

Є головнокомандувач, який озвучив можливі сценарії і по півночі з боку Білорусі, з боку Київщини, Чернігівщини, і по Запоріжжю, і по сходу. Зараз ми бачимо активне просування чи спроби просування росіян на сході, ми бачимо спроби на Запорізькому напрямку і можливі дії на півночі. Чи вдасться їм кудись зайти і чогось досягнути, покаже тільки реально бій. Якісь прогнози тут давати складно, бо ніхто не знає, як буде. Поки на сході, активно обороняючись, з великими втратами, але ми повільно, дуже повільно відступаємо. У цьому немає нічого поганого, це абсолютно нормальна, здорова позиція. І маневрена активна оборона призводить до майбутнього контрнаступу. Під контрнаступ у нас декілька десятків тисяч людей перебувають в різних країнах Європи, де вчаться, опановують ту техніку, про яку ми вже сьогодні згадували, і іншу з попередніх пакетів, щоб, ймовірно, навесні, коли трохи вляжеться погода, спробувати по ослаблених російських військах вдарити на якихось напрямках, прорвати лінію, як це було, наприклад, на Харківщині, і досягнути якоїсь оперативно-тактичної, а то й стратегічної перемоги. Але це все фактори, які залежать від дуже багатьох чинників.

Яка ситуація зараз в оборонно-промисловому комплексі України? Чи здатна Україна виготовляти сучасну зброю, чи виготовляє її зараз і в яких основних напрямках?

Ситуація складна, бо виробництво порушено, кооперація порушена, логістика ускладнена, відключення електроенергії не сприяють цьому, бюрократія і зарегульованість не сприяють цьому. Але ОПК живий, не мертвий, випускає ряд продукції для Збройних сил.

Як працює симулятор вогневої підготовки для ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Хочеться ще поговорити про роботу фонду "Повернись живим" за останній рік. Як вона змінилася у порівнянні з іншими роками до повномасштабної війни?

Як і у всіх в країні, змінилося все, всюди, дуже швидко і масштабно. Фонд, як і всі ми, не був у повній мірі готовий до вторгнення, але з перших днів, буквально з 25 лютого, активно включився в забезпечення Сил оборони, в першу черг,у на північному напрямку, тому що задача стояла втримати столицю, бо поки стоїть Київ - стоїть Україна. А далі масштабування, величезні проєкти, суми, кількості. І зараз, на початок нового року, фонд - це близько 100 посад, близько 80 людей, близько 200-300 мільйонів гривень в місяць. Десятки різних напрямків: від поточних закупівель для потреб фронту до середньострокових проєктів, які ми побачимо влітку, а то навіть і восени.

Ця війна - на роки?

Я не знаю.

Я не буду питати у Вас про прогнози, але запитаю, за яких умов Україна отримає повну остаточну перемогу, а за яких умов ситуація може повторитися за кілька років?

Замороження війни однозначно призведе рано чи пізно до нової ескалації. Ми це вже проходили у 2014 році. І мені дуже б не хотілося, щоб ми повторили цю помилку. Є дуже маленький шанс, що ми б могли майбутню так звану третю війну не програти. Але, знаючи наше суспільство і бачачи попередні роки з 2014-го, ми не дуже готувалися до цієї війни всіма президентами, урядами, Верховними Радами, міністрами і так далі. Тому навряд чи щось зміниться.

Читайте також: Зеленський: Здавати Бахмут ніхто не буде

А що таке перемога для нас? Напевно, це повернення на кордони 1991 року, це вирішення проблеми Придністров'я, це роззброєння в якійсь мірі, позбавлення ядерного статусу Російської Федерації, можливо, розділ цієї країни на окремі компоненти, окремі складові, незалежні одна від одної, і створення достатньо потужних Збройних сил, Сил оборони, яких буде достатньо для того, щоб жодна з інших країн ніколи в майбутньому не наважилася повторити те, що в нас відбулося.