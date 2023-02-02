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Система ППО PatriotФото: Axel Heimken/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Українські військові розпочинають навчання на Patriot у ФРН

Ольга Журавльова
2 год. тому

Військовослужбовці Збройних сил України прибули до ФРН, щоби навчитися керувати системами протиповітряної оборони Patriot.

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Група з 70 українських військовослужбовців прибула до Німеччини, щоби навчитися використовувати системи протиповітряної оборони Patriot, які Берлін має намір передати Україні для захисту від російських повітряних атак.

Військові приземлилися в Німеччині ще 31 січня, а самі тренування мають розпочатися у четвер, 2 лютого, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерела у сфері безпеки в Берліні.

Уряд Німеччини після консультацій зі США погодився минулого місяця передати Україні американську систему ППО Patriot. Сполучені Штати раніше також зголосилися надати Україні ці комплекси та розпочали в січні тренування українських військових на "Патріотах".

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ППО Patriot дозволять Україні захиститися від ударів російських крилатих ракет і дронів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.

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