Прем'єр Нідерландів заявив про плани надати Україні Patriot
Аліна Коломієць
3 год. тому
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі з Джо Байденом оголосив про намір країни передати Україні ЗРК Patriot. Це вже третя країна, яка погодилася передати цю систему.
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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок, 17 січня, під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом у Вашингтоні заявив про свій намір приєднатися до США та Німеччини у постачанні зенітних ракетних комплексів Patriot американського виробництва до України.
"Ми маємо намір приєднатися до того, що ви робите з Німеччиною щодо проекту Patriot, системи протиповітряної оборони. Я думаю, що це важливо, і ми приєдналися до цього", - сказав Рютте Байдену в Білому домі, додавши, що він "обговорив це також сьогодні вранці" з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz), повідомляє AFP.
Рішення про передачу Україні Patriot адміністрація президента США Джо Байдена оголосила 21 грудня під час візиту президента України Володимира Зеленського до США - його першого закордонного візиту за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією.
Системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.
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