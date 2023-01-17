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PatriotФото: IMAGO
ПолітикаУкраїна

Прем'єр Нідерландів заявив про плани надати Україні Patriot

Аліна Коломієць
3 год. тому

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі з Джо Байденом оголосив про намір країни передати Україні ЗРК Patriot. Це вже третя країна, яка погодилася передати цю систему.

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок, 17 січня, під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом у Вашингтоні заявив про свій намір приєднатися до США та Німеччини у постачанні зенітних ракетних комплексів Patriot американського виробництва до України. 

"Ми маємо намір приєднатися до того, що ви робите з Німеччиною щодо проекту Patriot, системи протиповітряної оборони. Я думаю, що це важливо, і ми приєдналися до цього", - сказав Рютте Байдену в Білому домі, додавши, що він "обговорив це також сьогодні вранці" з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz), повідомляє AFP.

Рютте згадав про багатоповерхівку, зруйновану російською ракетою в Дніпрі 14 січня, сказавши, що "це жахливі кадри, і я думаю, що це ще більше зміцнює нашу рішучість залишатися з Україною".

Натомість Байден високо оцінив внесок Нідерландів у західний альянс на чолі зі США, який підтримує Україну проти російського вторгнення.

Очікується, що Байден і Рютте обговорять подальшу підтримку України, "а також подальшу співпрацю в галузі оборони і безпеки і зміцнення двосторонніх торговельних відносин".

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела в нідерландському уряді повідомило, що уряд країни розглядає можливість передачі українській армії ЗРК Patriot.

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Patriot для України

Рішення про передачу Україні Patriot адміністрація президента США Джо Байдена оголосила 21 грудня під час візиту президента України Володимира Зеленського до США - його першого закордонного візиту за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією. 

На початку січня Німеччина пообіцяла приєднатися до США і також надати Україні додаткову батарею системи Patriot.

Системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.

ЗРК Patriot: чому ця американська зброя така важлива для ЗСУ

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