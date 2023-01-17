Рятувальники завершили розбір завалів у Дніпрі: 45 загиблих

Жертвами удару РФ по багатоповерхівці стали 45 осіб, з них шестеро - діти. Неіндефіковані 15 тіл загиблих. Безвісти зниклими залишаються ще 20 осіб.

Унаслідок влучення російської ракети у багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі загинули 45 людей, повідомив у вівторок, 17 січня, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них шестеро дітей", - написав Резніченко у Telegram.

Раніше у цей день у в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня загинуло 44 людини. "О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у місті Дніпро на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб, з них шість дітей, загинуло 44 особи, з них п'ять дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей", - йдеться в повідомленні відомства в Telegram.





За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, безвісти зниклими залишаються ще 20 осіб, з яких четверо - діти. Неідентифіковані 15 тіл загиблих.

"П’ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися", - написав він в Facebook.

Клименко також додав, що в поліції Дніпропетровської області продовжують працювати антимародерні групи. Забезпечено охорону під’їздів для недопущення крадіжок майна з покинутих квартир. Усього із заявами до поліції звернулося 487 потерпілих.

Читайте також: Зеленський: Ракетний удар по Дніпру потрапляє під юрисдикцію МКС

ЄС назвав ракетний удар РФ по Дніпру воєнним злочином

Речник Єврокомісії Пітер Стано у відповідь на запитання DW заявив, що Євросоюз обговорює відповідь на ракетний російський удар по Дніпру та ескалацію конфлікту Путіним. "Росія продовжує демонструвати своє нелюдське обличчя і без розбору застосовує жорстокий ракетний терор. Такі дії є воєнними злочинами й повинні бути негайно припинені. Як сказав верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель, безкарності не буде", - наголосив Стано.

Він пояснив, що позиція Євросоюзу завжди полягала в тому, щоб реагувати на будь-які ознаки ескалації та повідомив, що дискусія щодо відповіді ЄС на нові ознаки ескалації з боку Кремля вже ведеться. Зокрема, цю тему обговорюватимуть на раді міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 22 січня.

Багатоповерхівку у Дніпрі розбомбили ракетою Х-22

За попередніми даними Офісу генерального прокурора України (ОГПУ), по багатоповерхівці у Дніпрі війська РФ випустили надзвукову крилату протикорабельну ракету повітряного базування великої дальності Х-22.

"Цей тип ракет призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення. Відтак застосування такої зброї по цілях у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин", - йдеться у повідомленні відомства.

За даними ОГПУ, раніше цей тип ракет було застосовано росіянами в Сергіївці (1 липня кілька російських ракет було випущено по житловій багатоповерхівці та базах відпочинку у курортному містечку Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, загинуло понад 20 осіб. - Ред.) та Кременчуці (ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня також забрав життя понад 20 осіб. - Ред.), і його може запускати єдиний російський підрозділ - 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.